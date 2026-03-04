Asesinan a Samuel González Rodríguez, líder ganadero en Colima

Asesinan a Samuel González Rodríguez, líder ganadero asesinado en Colima

Samuel González Rodríguez, presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc, fue asesinado a balazos la noche del martes 3 de marzo en el estado de Colima.

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente de 69 años fue atacado por sujetos armados cuando se encontraba a bordo de su camioneta tras salir de un rancho en el municipio de Cuauhtémoc. Tras la agresión fue trasladado a un hospital, pero perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Cabe destacar que apenas el 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la organización ganadera.

¿Qué informaron las autoridades sobre la investigación?

La Fiscalía General del Estado de Colima confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Peritos y agentes de la Policía Investigadora realizaron diligencias en la zona para recabar indicios que permitan identificar y detener a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este crimen.

¿Qué impacto tiene este asesinato en el sector ganadero?

El homicidio ha generado consternación entre productores y organizaciones del sector agropecuario en la entidad, que exigen el esclarecimiento del caso.

El asesinato del líder ganadero se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a distintas regiones de Colima, impactando no solo la seguridad pública, sino también la actividad productiva del estado.