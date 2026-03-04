Autoridades investigan como feminicidio los asesinatos de Kimberly y Rubí Gómez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las muertes de Kimberly Joseline, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y de Rubí Gómez Tagle, madre buscadora asesinada en Sinaloa, se investigan bajo el protocolo de feminicidio.

Durante un mensaje en Palacio Nacional, la mandataria detalló que en el caso de Kimberly ya fue detenido el presunto responsable, quien mantenía cercanía con la joven. Subrayó que se trata de un hecho distinto al ocurrido en Sinaloa, aunque ambos comparten la misma tipificación penal.

Respecto al asesinato de Rubí Gómez, ocurrido en Mazatlán, la presidenta señaló que existen grabaciones en las que se observa al agresor ingresar al domicilio de la víctima. De acuerdo con la información preliminar, también se trataría de una persona conocida por ella. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Sinaloa, instancia que dará a conocer mayores detalles conforme avance el proceso.

Sheinbaum enfatizó que, aunque los hechos no están relacionados entre sí, en ambos casos se activaron los protocolos correspondientes y se mantiene coordinación con el gabinete de Seguridad federal. Aseguró que el objetivo es fortalecer la atención y respuesta ante desapariciones y homicidios, particularmente cuando involucran a mujeres y jóvenes.

Los casos han generado consternación tanto en la comunidad universitaria como entre colectivos de búsqueda, en un contexto en el que organizaciones civiles han insistido en reforzar las acciones de prevención y acceso a la justicia frente a la violencia de género en el país.