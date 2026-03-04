Bajan vuelos a la playa...por culpa del Mundial: aerolíneas concentran su capacidad en las sedes de la Copa del Mundo

Vuelos en el Mundial Las aerolíneas han comenzado a hacer ajustes en su capacidad de vuelos para priorizar a las sedes de la Copa del Mundo.

Faltan menos de 100 días para que el Mundial FIFA comience en la cancha del Estadio Banorte y las ciudades sedes ya comienzan a prepararse para recibir a millones de turistas y afición de todo el mundo. Previo a esta situación, las aerolíneas están comenzando a modificar su oferta de vuelos, priorizando las ciudades que alojarán partidos por destinos más tradicionales como aquellos que incluyen playas.

Aerolíneas cambian destinos por ciudades mundialistas en México

Según un estudio del Consejo Nacional Empresarial Turístico, las aerolíneas en nuestro país están comenzando a hacer ajustes para priorizar a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como destinos principales previo y durante la realización del torneo internacional. Esta estrategia ha representado hasta el momento una reducción del 3.6% de viajes a destinos playeros, que suelen ser los principales a nivel nacional e internacional.

Además, se estima que habrá una redistribución para dar 828 mil asientos adicionales a las ciudades mundialistas para atender esta demanda, mientras que los destinos “playeros” se estarán viendo más afectados.

¿Qué destinos son los más afectados?

En términos concretos, el Caribe mexicano será el destino más afectado por la caída en la demanda aérea, con una merma de hasta 216 mil asientos, principalmente por la reducción de vuelos desde el extranjero que solían conectar ese corredor turístico con otros países.

Asimismo, lugares como Cancún y Tulum experimentarán reducciones en la oferta de asientos, mientras que otros destinos playeros como Los Cabos y Puerto Vallarta también enfrentan menor disponibilidad de vuelos desde fuera de México durante junio y julio, a pesar de que en algunos casos la capacidad nacional podría compensar parcialmente esa caída.