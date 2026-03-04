CFE reitera que no tiene ninguna deuda histórica con proveedores

Trabajadores de la CFE (Margarito Pérez Retana)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que tras la información publicado en diferentes medios sobre el comportamiento de los pasivos con proveedores al cierre de 2025, que no tiene ninguna “deuda histórica”.

“Los saldos reportados en los estados financieros corresponden a pasivos operativos de corto plazo, propios de la dinámica normal de operación y el ciclo comercial anual, así como del ejercicio presupuestal de la CFE. Estos pasivos se liquidan conforme al calendario contractual y a la programación financiera, concentrándose de manera relevante en el último trimestre del año”, destacó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, expresó que el principal factor que explica el incremento observado al cierre del 2025 “fue la utilización de esquemas de factoraje financiero por parte de proveedores lo cual impacta los días de pago de los mismos. Este mecanismo forma parte de la administración ordinaria del capital de trabajo y contribuye al equilibrio presupuestal, sin representar incumplimiento alguno ni deterioro en la disciplina financiera de la Empresa”.

“Los montos registrados se mantienen dentro de rangos normales para una empresa pública del Estado del tamaño y complejidad operativa de la CFE, y no afectan la solidez de la relación con la cadena de suministro”, agregó.

Igualmente, la CFE reafirma su compromiso con la disciplina financiera en la administración de sus recursos, con el objetivo de preservar su solidez y estabilidad económica.

“La Comisión Federal de Electricidad cumple y paga en tiempo”, finalizó el escrito.