Desaparece otra estudiante en Morelos; buscan a Karol Toledo Gómez (FGE MORELOS)

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) solicitó el apoyo de las autoridades para localizar a Karol Toledo Gómez, estudiante de 18 años de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, quien no ha sido localizada desde el 2 de marzo de 2026.

La casa de estudios emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la ausencia de la joven y hace un llamado a que se realicen acciones inmediatas, eficaces y coordinadas para avanzar en su pronta ubicación y agotar todas las líneas de investigación y búsqueda correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos activó el Protocolo Alba para su localización y desplegó labores de gabinete y campo con apoyo de autoridades municipales, estatales y federales.

La comunidad educativa ha acompañado a la familia de Karol en el proceso de búsqueda, en medio de un clima de inquietud tras la reciente confirmación del hallazgo sin vida de Kimberly Joselyn Ramos otra estudiante de la UAEM, cuyo caso motivó fuertes protestas en la entidad.

Ficha de búsqueda: características y señas particulares de Karol

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Morelos, Karol Toledo Gómez fue vista por última vez en el municipio de Mazatepec el 2 de marzo. Mide aproximadamente 1.48 metros; es de tez blanca y complexión delgada, con ojos negros pequeños y cabello negro, largo y rizado.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda y un lunar en el lado izquierdo del rostro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis blancos.

🚨Otra estudiante desaparecida en Morelos.



Esto ya se está volviendo tristemente rutinario.



Pero no es solo Morelos, es todo México. Cada semana aparece un nuevo caso, otra familia desesperada y otra joven cuyo paradero es incierto.



Mis oraciones para que Karol Toledo Gómez… pic.twitter.com/5QSX12j1cw — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 5, 2026

Llamado urgente para aportar información sobre Karol

La FGE reitera a la población la importancia de reportar cualquier información que pueda contribuir a ubicar a Karol.

Las líneas disponibles para hacer aportes son: 777 460 0893, 777 109 1248 y 777 450 4478. La UAEM mantiene su disposición de colaborar con las instancias correspondientes y brinda acompañamiento institucional a la familia, al tiempo que continúa el esfuerzo por esclarecer los hechos.

Si el lector tiene información que pueda contribuir a dar con el paradero de Karol, puede comunicarse a los números proporcionados o con las autoridades competentes.