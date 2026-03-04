En el marco del Plan Michoacán, CFE atiende el 100% de solicitudes ciudadanas y avanza en obras de electrificación

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ha atendido el 100 por ciento de las solicitudes ciudadanas recibidas durante su participación en las Ferias del Bienestar, además de registrar avances en las obras de electrificación programadas para este año.

Desde noviembre de 2025 y hasta el cierre de febrero de 2026, la CFE ha participado en 28 Ferias del Bienestar, en las que ha brindado atención directa a 1,285 personas, resolviendo la totalidad de las solicitudes planteadas.

Tan solo en febrero, la empresa productiva del Estado acudió a seis sedes: Tuxpan, Cotija, Chucándiro, Caltzontzin, Coahuayana y Ecuandureo, donde atendió a 217 personas. De ellas, 187 recibieron asesorías relacionadas con su servicio de energía eléctrica y 30 requirieron atención en campo. La CFE destacó que el 100 por ciento de los casos ya fue resuelto.

Entre las principales consultas realizadas por la ciudadanía se encuentran los requisitos para preparar nuevas instalaciones eléctricas, orientación sobre el uso de la aplicación CFE Contigo, procesos de contratación del servicio, aclaraciones de recibos, ampliaciones de red, modificaciones de instalación y cambios de titular.

Asimismo, se informó que CFE Telecom ha contribuido al desarrollo de las Ferias del Bienestar mediante la provisión de servicio de internet, lo que permite agilizar trámites y brindar atención más eficiente a las y los usuarios.

La CFE anunció que continuará su participación en estas jornadas comunitarias. Durante marzo están programadas nueve Ferias del Bienestar en los municipios de Nocupétaro, Chavinda, Nahuatzen, Angangueo, La Piedad, Turicato, Churumuco, Zacapu e Irimbo. La meta es concluir el año con 113 ferias realizadas, cubriendo la totalidad de los municipios michoacanos.

Avanza electrificación en el estado

En cuanto a las obras de infraestructura, la CFE detalló que durante 2026 se busca alcanzar el 99.99 por ciento de cobertura eléctrica en Michoacán. Para lograrlo, se han programado 765 obras de electrificación, con una inversión de 303.82 millones de pesos provenientes del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía.

Estas acciones beneficiarán a 5,211 viviendas y 18,890 habitantes, mediante la instalación de 1,701 módulos solares individuales y la ampliación de la red eléctrica para 3,510 viviendas, lo que implicará la colocación de 3,996 postes y 501 transformadores.

Al corte del 27 de febrero de 2026, se han concluido 135 obras, lo que representa un avance del 18 por ciento. Los trabajos se desarrollan en 13 regiones del estado: Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Mújica, Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro.