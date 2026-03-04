Enfermera jubilada, recibe trasplante de hígado y una segunda oportunidad, para seguir disfrutando de la vida

Adriana Pacheco, receptora de trasplante de hígado Cuando llamaron del Siglo XXI, a Adriana Pacheco, porque había un hígado que le podrían trasplantar, sólo le dijo a su papá "ahorita vengo, voy al hospital, me van a detener unos días, pero tú tranquilo”

Las diestras manos de médicos especialistas del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dieron a Adriana Pacheco Díaz, una segunda oportunidad, al trasplantarle un nuevo hígado que le ha permitido seguir disfrutando de las cosas bellas de la vida.

En entrevista con Crónica, Adriana Pacheco de 60 años, enfermera retirada –luego de 33 años de trabajo-, comparte cómo un experimentado médico del CMN Siglo XXI se enfrentó a un hígado cirrótico que se había adherido a otros órganos “pero luego de varias horas, la intervención fue exitosa”.

El largo camino que tuvo que recorrer, lo ha hecho al lado de su amada familia, su padre quien está por cumplir 90 años, y su esposo, a quien conoció cuando los dos cursaban la secundaria.

La vida, dice, nos llevó por distintos caminos, aunque cada quien hizo su vida, siempre fuimos buenos amigos, hasta hace 25 años, cuando comenzaron a ser novios a los 50 años, durante 15 años, y finalmente se casaron hace 10 años”.

Todo comenzó hacia finales del 2019, cuando en un chequeo médico unos análisis revelaron niveles altos de colesterol y triglicéridos y alteración en algunas enzimas hepáticas. Después un médico particular, luego de diversos estudios diagnosticó cirrosis hepática (por alteraciones metabólicas).

Aunque inició tratamiento, presentó una alergia que ocasionaba mucha comezón en todo el cuerpo, hinchazón en la cara y tiempo después ictericia, mucho cansancio y varices esofágicas que le ocasionaron sangrado del tubo digestivo.

En el Siglo XXI del IMSS la atendieron de urgencias, “porque ya iba muy descompensada”, y prácticamente ya no me dejaron salir hasta estabilizarme, para entonces mi cirrosis ya estaba en grado 5.

“Necesitaba un trasplante completo de hígado”

Cuando los médicos informaron a Adriana que era candidata a un trasplante de hígado, sus hermanos se ofrecieron como donantes, pero ella ya requería un trasplante de órgano completo, por lo que en noviembre del 2020 comenzó el protocolo para ser candidata al trasplante.

En el 2025 el IMSS realizó 3,519 trasplantes: 1,478 de riñón, 63 de hígado, 28 de corazón, 3 de pulmón, 1,417 de córnea, y 530 de células hematopoyéticas. La meta para este año, es hacer 1,000 trasplantes más y llegar a los 4,581 trasplantes.

De vacaciones, antes del trasplante

Con el permiso de su doctora, Adriana se fue de vacaciones a condición de que a partir de diciembre debería estar atenta y disponible para cuando la llamaran para ser trasplantada.

Adriana se mantuvo en tratamiento hasta enero del 2024 cuando fue aceptada como candidata a recibir el órgano, pero fue hasta febrero del 2025 cuando el anhelado momento llegó y recibió la llamada que le cambiaría la vida: había un hígado, que podría ser para ella.

Cabe resaltar que en la actualidad, el Seguro Social cuenta con 76 unidades procuradoras de órganos, así como 22 hospitales en donde estos se trasplantan, en estricto apego a una lista de espera a nivel nacional, la cual es controlada y gestionada por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

En febrero del año pasado ocurrió, Adriana Pacheco fue citada para ese mismo día en el Centro Médico, junto con las indicaciones de lo que debía llegar y a dónde presentarse, pero su familia no se enteró, sino hasta después.

“Ni papá ni mis hermanos sabían que me iba al trasplante, les dije que iba a consulta. No quería que se preocuparan porque me explicaron que cuando llaman a un candidato a trasplante siempre le hablan a dos personas para realizar el procedimiento en el candidato más idóneo”.

" A mi papá le dije`mira voy al hospital, me van a detener unos días, pero tú no te preocupes, tú tranquilo, cualquier cosa mi esposo te va a avisar´. Yo no lo quería preocupar porque mi papá está próximo a cumplir los 90 años, y es una persona adulta y yo quería que le estuviera tranquilo”, recuerda.

Trasplante de hígado A un año de su trasplante de hígado, Adriana Pacheco, disfruta al máximo de la vida, y esas pequeñas cosas que antes parecían cotidianas

Enfermera, le enseñó a su esposo cómo ser un buen enfermero

Antes de la intervención, Adriana como buena enfermera, explicó a su esposo lo que vendría “si me ves con muchos tubos no te espantes”, y también le habló del desgaste del cuidador, “porque comenzó a bajar de peso”, de tal manera que ella lo cuidaba a él, mientras él hacía lo propio con ella.

“Sabía que mi vida pendía de un hilo, que ese trasplante le permitiría seguir con vida y eso era lo que yo quería”, A un año del trasplante Adriana vive para contarlo, llena de fe y confianza en el porvenir.

Menciona que en el quirófano tuvo muchos sentimientos: miedo, nervios, mucha fe, esperanza y sólo le dijo al doctor: “mi vida está en sus manos, que Dios bendito lo guíe y que sea lo que Dios quiera” y así fue, ya que, ya en recuperación, el doctor le explicó que por la cirrosis, el hígado “como que se pegó (a otros órganos), y que le había costado mucho trabajo sacarlo, e incluso comenzó a sangrar, “pero afortunadamente todo salió bien”.

Adriana revela que ahora disfruta más de las pequeñas cosas de la vida, a lo que antes no ponía tanta atención, “porque estoy viva. Disfruto más todo, y doy gracias a Dios de que estoy aquí contando mi historia”.

Luego de la experiencia que ha vivido Adriana y ahora que ha recuperado la salud y se siente contenta con la vida, se dijo dispuesta a ser donadora de órganos, “sí, si alguno de mis órganos sirve, si permite beneficiar a alguien, como me pasó a mi, que lo tomen”, al tiempo que exhortó a las personas a pensar un poco más en la importancia de donar órganos.