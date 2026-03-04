Fiscalía de Michoacán pone freno a abusos funerarios: entrega de cuerpos será gratuita, anuncia Torres Piña

Abusos funerarios en Michoacán El fiscal Torres Piña informó que la entrega de cuerpos deberá ser gratuita en el estado. (Especial y Pexels)

El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la entrega de cuerpos es un trámite completamente gratuito y presentó los Lineamientos para el Trato Digno a las Víctimas en la Entrega de Cuerpos y Restos Humanos, un nuevo instrumento institucional que establece reglas claras para proteger a las familias y evitar prácticas indebidas durante los procesos ministeriales y forenses.

Entre las disposiciones principales se establece que ningún servidor público podrá condicionar trámites, sugerir la contratación de una funeraria específica ni retrasar la entrega de un cuerpo bajo ninguna circunstancia. Con ello se busca garantizar que las familias realicen este proceso con respeto, transparencia y sin presiones.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) señaló que estos lineamientos tienen como propósito erradicar prácticas irregulares, impedir condicionamientos y evitar que se lucre con el dolor de las familias.

Asimismo, la normativa reconoce el derecho de los familiares a elegir libremente la funeraria de su preferencia, sin recomendaciones ni interferencias por parte de servidores públicos.

Familias podrán elegir libremente funeraria en Michoacán: Fiscalía

Los lineamientos también prohíben a los funcionarios recibir dádivas, comisiones o cualquier tipo de beneficio por parte de prestadores de servicios funerarios, con el fin de prevenir conflictos de interés y cerrar espacios a prácticas indebidas.

De igual manera, se establece que las funerarias no podrán contactar a las familias mientras se desarrollen los procedimientos ministeriales o forenses, a fin de evitar presiones o intentos de aprovecharse de su situación.

La normativa también dispone que toda comunicación con víctimas y familiares deberá realizarse con respeto, ética y sensibilidad, privilegiando en todo momento un trato digno y humano.

Torres Piña subrayó que estas medidas forman parte de una política institucional orientada a fortalecer la transparencia, erradicar malas prácticas y colocar a las víctimas en el centro de la actuación de la Fiscalía.

El Fiscal General, asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la Vicefiscalía de Asuntos Internos, instancia encargada de investigar y sancionar conductas que vulneren los derechos de las víctimas o contravengan la nueva normativa.