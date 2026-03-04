Martí Batres entrega renovación del Laboratorio de Urgencias y Bioquímica del HR “Gral. Ignacio Zaragoza”

Nuevos equipos en el ISSSTE El director del ISSSTE, Martí Batres informó la entrega de dos nuevos equipos analizadores fotométricos automiatizados, capaces de procesar 2 mil pruebas de laboratorio del área de urgencias en una hora

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, entregó la inauguración de las obras de remodelación y automatización del Laboratorio de Urgencias y Bioquímica del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, que permitirán realizar diagnósticos más ágiles y precisos.

El directivo enfatizó que la entrega de los nuevos equipos “favorecen a que la atención sea más rápida y eficiente, sobre todo en hospitales de gran demanda. Además, este equipo automatizado C703 es el único en el sector público”, compartió Batres Guadarrama en sus redes sociales.

Lincy Laura Cruz, coordinadora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (SADyTRA) de este hospital, detalló que con la instalación de los nuevos equipos de alto rendimiento, conocidos como analizadores fotométricos automatizados: COBAS 503 y COBAS 703, se procesará una mayor cantidad de pruebas clínicas provenientes del área de urgencias y reducen el tiempo de entrega de resultados.

Refirió que anteriormente se tenía un equipo con capacidad para procesar 400 muestras “actualmente podemos procesar 2 mil muestras en una hora. Con esto se acelera el proceso de entrega de resultados y diagnósticos de los pacientes, convirtiéndose en el primero en su tipo que se utiliza en el sector público, lo que ubica al Hospital Zaragoza del ISSSTE , dentro de la innovación en atención médica.

Resaltó que dicha zona opera las 24 horas del día todo el año, por lo que su renovación significó una mejora importante en la calidad de los espacios de trabajo donde labora el personal.

A su vez, Héctor Moreno Mendoza, encargado de Jefatura de Laboratorio del referido nosocomio detalló que el Laboratorio de Urgencias y Bioquímica se conforma de dos áreas, en las cuales se cambiaron pisos e hicieron adecuaciones en el servicio hidroeléctrico y de aire acondicionado, para garantizar las condiciones atmosféricas que permitan el buen funcionamiento del nuevo equipamiento.

“Son dos áreas las que se adecuaron: Urgencias y Bioquímica. Se cambiaron pisos, paredes y las condiciones hidroeléctricas y atmosféricas para mantener un adecuado funcionamiento de los equipos, al tiempo que externó su agradecimiento por los equipos instalados, los cuales, sostuvo, permitirá contar con un sistema integral en el hospital.