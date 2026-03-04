PAN dice que reforma electoral no cumple con condiciones de legalidad

CDMX — El líder de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi, acompañado por una veintena de sus legisladores afirmó que Acción Nacional no acompañará la iniciativa de reforma electoral, proceso que no cumpla condiciones mínimas de legalidad y construcción plural.

“La iniciativa no nace del consenso con todas las fuerzas políticas. Una reforma electoral requiere diálogo abierto y participación efectiva de quienes integran el sistema democrático”, señaló.

El panista fue claro en advertir las inconsistencias desde su origen, incluida la creación de una comisión que operó sin condiciones suficientes de transparencia y con uso de recursos públicos que ha sido cuestionado por legislad indicó que la propuesta no atiende los retos que la ciudadanía ha planteado para mejorar los procesos electorales y deja fuera temas centrales, como mecanismos eficaces para impedir el involucramiento del crimen organizado y el uso de recursos ilícitos en campañas.

“No se puede modificar el marco electoral sin establecer medidas claras para evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas y elecciones”,

Señaló además que avanzar en cambios constitucionales sin presentar de manera simultánea las reformas a leyes secundarias impide conocer con precisión el alcance operativo de la propuesta. “Que no se desvíe la atención. El punto es si habrá condiciones de imparcialidad, voto informado y piso parejo para todas las fuerzas políticas”.

“No vamos a otorgar ni un voto para validar una simulación”, expresó.