¿Qué es la desconexión digital?: la propuesta laboral que ya se aprobó en Cámara de Diputados

La propuesta laboral que establece el derecho a la desconexión digital de trabajadores y trabajadoras fue aprobada unánimemente por la Cámara de Diputados con 447 votos a favor.

Esta propuesta, según explicó el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera, “no busca frenar la productividad ni afectar a las empresas”, sino alcanzar un equilibrio que produzca mejores resultados en el ámbito laboral al respaldar el derecho del trabajador o la trabajadora a no responder llamadas o mensajes del trabajo fuera del horario establecido.

¿Qué es la desconexión digital y por qué es importante?

El proyecto, liderado por el diputado Sánchez Rivera del partido político Movimiento Ciudadano, define a la desconexión digital como el derecho de las personas trabajadores de rechazar cualquier tipo de participación o comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral.

Es decir, el derecho de la persona a no responder mensajes, llamadas o videollamadas durante los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

“Esto significa que tu jefe ya no te puede estar buscando fuera de horario, como si estuvieras disponible todo el tiempo”, estipula la propuesta laboral recientemente aprobada, “tienes derecho a descansar, tienes derecho a vivir”.

Según lo expuesto por el diputado Sánchez Rivera al fundamentar la propuesta ante el Senado, “ponerse la camiseta” a cualquier hora era sinónimo de compromiso, sin embargo, la hiperconectividad también genera estrés, agotamiento y ansiedad, situaciones que afectan directamente el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

Derecho a la desconexión digital: ¿qué propone la nueva reforma aprobada por el Senado?

De acuerdo con el dictamen enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior aprobación, los empleadores tendrán la obligación de respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras una vez que su horario laboral haya terminado.

El objetivo de la reforma es asegurar un equilibrio entre la vida personal y laboral, respetando los descansos, permisos, vacaciones y horario fuera del trabajo de los empleados y empeladas, motivando mejores resultados al garantizar el tiempo personal y familiar de la persona.

#ÚLTIMAHORA | Quedó aprobado el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital. pic.twitter.com/MTl1arlObf — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 3, 2026

Miguel Ángel Sánchez, al frente de este proyecto, señaló que la desconexión digital ya es un derecho en países como Francia, España, Italia, Bélgica, Portugal e Irlanda, de la misma forma en algunos países latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Argentina, por lo que México no podía quedarse atrás en el avance de los derechos de personas trabajadoras.

El diputado también señaló que podrán existir urgencias en las que esta desconexión digital pueda no aplicar, pero que dichos momentos extraordinarios son “excepciones, no la regla”, declarando que el propósito de esta reforma es que dichas excepciones no se vuelvan costumbre ni sean una obligación.