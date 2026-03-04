Qué movimientos bancarios podrían activar una auditoría del SAT este mes, según bancos

¿Por qué el SAT te podría bloquear tus cuentas bancarias? Fotoarte: La Crónica

Las delcaraciones anuales de personas físicas y morales están por presentarse ante en Servicio de Administración Trubutaria (SAT) y ante este panorama han surgido muchas dudas de los contribuyentes sobre una advertencia que ha encendido las alertas de muchos clientes: ¿el organismo estaría “observando de cerca” ciertos tipos de operaciones bancarias, con el potencial de iniciar auditorías para quienes realicen movimientos específicos en este marzo de 2026?

La información, difundida en comunicados internos y advertencias que han llegado a parte de los usuarios, no proviene de una declaración oficial del SAT, sino de las propias instituciones financieras, que a su vez se blindan para cumplir con sus obligaciones de transparencia y para prevenir delitos financieros.

¿Qué tipo de movimientos “llamarían la atención” del SAT según los bancos?

Según los avisos que han circulado entre clientes, emergiendo de fuentes internas de diversas instituciones bancarias, el ente recaudador estaría siguiendo de cerca ciertos patrones financieros. Las operaciones que podrían generar revisiones o incluso auditorías, de acuerdo a la interpretación de estas advertencias, podrían incluir:

Transferencias de montos elevados entre cuentas propias o a terceros

Depósitos frecuentes de efectivo por encima de ciertos umbrales

Operaciones inusuales fuera de los patrones habituales del cliente

Movimiento de fondos que no esté suficientemente documentado

Operaciones internacionales sin respaldo claro en la fuente de recursos

Es importante destacar que gran parte de esta información se basa en señales y advertencias internas de las propias instituciones y no necesariamente en una comunicación oficial directa del SAT, que no ha emitido una notificación pública formal con listas de operaciones específicas a auditar en marzo 2026.

¿Qué dicen los bancos sobre las auditorías?

Las instituciones, como Banamex, BBVA México y Banco Azteca, han sido especialmente cuidadosas con los mensajes, tratando de garantizar el cumplimiento con las normas de prevención de lavado de dinero y de fiscalización, y recordando a sus clientes que ciertas operaciones pueden activar revisiones o requerimientos de información adicional por parte de las autoridades fiscales.

En ese contexto, las entidades financieras también recomiendan a sus usuarios mantener una documentación clara y comprobable de la procedencia y finalidad de sus recursos, especialmente si se trata de movimientos no habituales. Esto incluye contratos, recibos, facturas o cualquier documento que permita explicar el origen y el destino de los fondos.

¿Qué pueden hacer los usuarios para protegerse?

Ante este clima de advertencias y posibles revisiones, los asesores fiscales recomiendan:

Llevar un registro ordenado de tus ingresos y egresos, especialmente si manejas grandes sumas.

Conservar comprobantes y contratos relacionados con depósitos o retiros importantes.

Consultar con un contador certificado antes de realizar movimientos atípicos.

Informar de inmediato a tu institución bancaria si un movimiento es por razones claras y documentadas.

Verificar tu situación fiscal, actualizando ingresos ante el SAT y asegurando que tus declaraciones estén al día.

¿Cuánto es el monto máximo permitido por el SAT?

De acuerdo con la estrutura de vigilancia del SAT, las instituciiones deberán reportar los depósitos en efectivo de clientes que reciban a partir de 15 mil pesos al mes. Cabe destacar que este fiscalización no se refiere sólo a un movimiento, sino a la suma total de todos los movimientos realizados en las distintas cuentas que una persona tenga en el mismo banco durante el mes calendario.