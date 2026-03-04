Secretaría de Salud presenta Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad en México

Estrategia contra la obesidad y el sobrepeso El secretario de Salud, David Kershenobich presentó la Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y Obesidad en México, con un estudio que se realizará un estudio con 500 mil personas para diseñar políticas públicas basadas en evidencia

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich presentó la “Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad en México” y llamó a enfrentar esta enfermedad con ciencia, responsabilidad social y una visión de Estado que coloque la salud pública por encima de cualquier interés comercial.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad –que se conmemora este 4 de marzo-, el funcionario federal enfatizó que el sobrepeso y la obesidad “no son únicamente un problema médico.

“Estamos ante un problema que no es solo médico; es cultural, social y antropológico. La obesidad es una enfermedad, pero también es un fenómeno de contagio social”, aseveró.

El secretario anunció que el Gobierno de México iniciará el seguimiento de un estudio en aproximadamente 500 mil personas con sobrepeso y obesidad, con el propósito de identificar factores biológicos, sociales y ambientales que permitan diseñar mejores políticas públicas.

La estrategia

El titular de la Secretaría de Salud enfatizó que la ruta presentada contempla articular regulación de entornos, educación alimentaria, promoción de la actividad física, políticas fiscales, investigación científica y coordinación multisectorial con visión al 2030.

El objetivo es claro, estableció: desacelerar la obesidad, lo cual no es solo una meta sanitaria, sino que es una apuesta por el desarrollo, la equidad y la calidad de vida de millones de personas, de ahí que “la solución es ofrecer alternativas reales y sostenibles”, estableció el secretario Kershenobich.

Con la estrategia implementada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, se refrenda el compromiso de enfrentar el sobrepeso y la obesidad con políticas públicas basadas en evidencia, coordinación intersectorial y una visión de largo plazo que prioriza el bienestar de la población.

Tratamiento de la obesidad con alimentos funcionales

En el marco de la referida estrategia de salud, el secretario David Kershenobich aseveró que en la atención de la obesidad “no se trata solo de prescribir, sino de entender cómo actúan y cómo podemos traducir ese conocimiento en el desarrollo de alimentos funcionales, aprovechando la riqueza biológica y cultural de México”.

En su oportunidad, Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, refirió que desde 1997 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la obesidad como epidemia global y advirtió que, de no desacelerar la tendencia, para 2050 podría haber cuatro mil millones de personas con sobrepeso u obesidad.

A su vez, Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México resaltó que la obesidad no es resultado de decisiones individuales, sino de sistemas alimentarios que la han construido.

José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recordó que la obesidad es hoy reconocida como enfermedad crónica compleja, impulsada por determinantes sociales, económicos y comerciales, la cual es prevenible y controlable “si actuamos sobre los sistemas que la generan”, al tiempo que reconoció el liderazgo de México en políticas como impuestos a bebidas azucaradas y regulación de la publicidad dirigida a la infancia.

El presidente de la Federación Mundial de Obesidad, Simón Barquera, estableció que se debe abandonar la narrativa que culpa únicamente a las decisiones individuales, y advirtió que si no se eliminan los conflictos de interés “cualquier estrategia será insuficiente”.

Ante ello, hizo un llamado a blindar las políticas públicas y fortalecer las capacidades del primer nivel de atención con un enfoque libre de estigmas.

En tanto, la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México, Lina Pohl, reconoció que el país ha logrado salir del mapa del hambre, pero enfrenta ahora el desafío del sobrepeso.