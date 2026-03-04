Sheinbaum presentó el “Decálogo por la Democracia” y asegura que tiene un Plan B para la reforma electoral

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Decálogo por la Democracia”, una síntesis de la Reforma Electoral que presenta los 10 puntos más importantes del documento que recibirá el Senado de la República.

Estos puntos son:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión.

Reducción del gasto.

Mayor fiscalización.

Voto en el extranjero.

Tiempos de radio y televisión.

Inteligencia Artificial.

Cómputos distritales.

Democracia participativa.

No nepotismo.

No reelección.

La mandataria explicó cada uno y señaló que en caso de que la reforma no sea aprobada, su gobierno ya cuenta con un Plan B que será presentado en después.

Al respecto, expresó que en caso de que no sea aprobada, ya considera una victoria haber presentado la propuesta que fue solicitada por el pueblo y enfatizó que el objetivo de la misma es fortalecer la democracia y no a las cúpulas partidistas.

La aprobación de la Reforma Electoral está en riesgo ya que la bancada de Morena no alcanza la mayoría proporcional para su puesta en marcha, y sus partidos aliados como el PT y el PVEM han anunciado que no respaldarán en su totalidad la propuesta de la presidenta.