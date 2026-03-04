SICT reporta avances en infraestructura carretera con inversión superior a 113 mil millones de pesos

El secretario de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, dio a conocer el balance más reciente sobre las obras de infraestructura carretera en México, las cuales representan una inversión total de 113 mil 361 millones de pesos y una cobertura acumulada de 2,485 kilómetros.

Durante su presentación, el funcionario detalló que varios proyectos ya han sido concluidos y actualmente se encuentran en operación. Entre ellos destacan la vía San Ignacio–Tayoltita, que conecta zonas de Sinaloa y Durango; el tramo Bavispe–Nuevo Casas Grandes, entre Sonora y Chihuahua; así como el Circuito Tierra y Libertad, en Morelos.

Corredores en construcción

Además de las obras terminadas, la SICT informó que continúan los trabajos en distintos corredores estratégicos del país. En total, se desarrollan ocho proyectos prioritarios que atraviesan diversas entidades:

Cuautla–Tlapa (Morelos, Puebla y Guerrero)

Tamazunchale–Huejutla (San Luis Potosí e Hidalgo)

Macuspana–Escárcega (Tabasco y Campeche)

Salina Cruz–Zihuatanejo (Oaxaca y Guerrero)

Toluca–Zihuatanejo (Estado de México y Guerrero)

Guaymas–Esperanza–Yécora–Chihuahua (Sonora y Chihuahua)

Estas obras buscan fortalecer la conectividad regional, facilitar el traslado de personas y mercancías, y mejorar la integración económica entre estados.

Con este conjunto de proyectos, la dependencia federal apunta a consolidar una red carretera más amplia y eficiente, que contribuya tanto al desarrollo económico como a una movilidad más segura en distintas zonas del país.