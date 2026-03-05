Beca Rita Cetina 2026: ¿Dónde entregan tarjetas? Conoce cuándo podrás recibir la tarjeta Bienestar, qué necesitas para recogerla y cuándo podrás recibir el pago de la Beca Rita Cetina Primaria (@Julio_LeonT)

A pesar de que continúa el registro para la Beca Rita Cetina, ya hay fecha para la entrega de las tarjetas Bienestar. Conoce cuándo podrás recibirla, qué necesitas y el mes de pago para los nuevos beneficiarios de nivel primaria.

El registro para la Beca Rita Cetina primaria estará disponible hasta el jueves 19 de marzo. Después de ese tiempo, se comenzará con la validación de datos y posteriormente la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, para iniciar con el pago para útiles y uniformes escolares.

De acuerdo con el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, hasta el miércoles 4 de marzo ya se han registrado más de 2 millones de niñas y niños en este apoyo del Gobierno de México.

Por lo que, si eres una de las personas que ya completó su registro, aquí te decimos cuáles son las fechas de las próximas etapas para que puedas recibir el pago de $2,500 pesos, el cual se depositará en la tarjeta del Banco del Bienestar.

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar se realizará en los planteles educativos y sedes concentradoras, por lo que los tutores de los niños y niñas de primaria deberán estar al pendiente para conocer dónde recogerla, conoce cuándo y qué necesitarás para hacerlo.

¿Cuándo entregan las tarjetas de la Beca Rita Cetina primaria?

Durante la asamblea informativa que impartió el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, en línea el pasado viernes 27 de febrero, la entrega de las tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina primaria se realizará entre junio y julio.

Según lo informado por el coordinador, en esta ocasión la entrega de las tarjetas se realizará en dos meses debido a la alta demanda que existe para este apoyo económico.

¿Cuáles son los documentos para la entrega de la tarjeta Beca Rita Cetina primaria?

Durante la asamblea informativa de la Beca Rita Cetina primaria, Julio León también informó cuáles son los documentos que deberás entregar para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar:

Madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Estudiantes

Acta de nacimiento

CURP

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina primaria?

Según lo informado por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, el pago de $2,500 pesos para el apoyo de útiles y uniformes escolares de la Beca Rita Cetina se realizará en el mes de agosto.