Caen 4 y desmantelan narcolaboratorio en Sinaloa

Detención Armas aseguradas durante operativo. (SSPC)

Autoridades detuvieron a cuatro personas vinculadas con una célula delictiva dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas; además, aseguraron un laboratorio clandestino, en los poblados de Soyatita y Pueblo de Alaya, Sinaloa.

Durante recorridos de prevención y vigilancia en el poblado de Soyatita, personal operativo observó a una mujer que circulaba en un vehículo sin placas de circulación, por lo que le marcaron el alto y realizaron una inspección de seguridad.

En la revisión hallaron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, por lo que fue detenida Karina Guadalupe “N”. Esta mujer está relacionada con la adquisición de precursores químicos y con la logística para la distribución de drogas sintéticas.

En una segunda acción, realizada en el poblado de Pueblo de Alaya, los elementos de seguridad inspeccionaron un vehículo sin placas en el que viajaban tres personas identificadas como Régulo Gilberto “N”, José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”, a quienes les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.

Líneas de investigación permitieron identificar a Régulo Gilberto “N” como líder de esta célula delictiva generadora de violencia, dedicada a la producción de drogas sintéticas a gran escala en el estado de Sinaloa.

Asimismo, durante acciones de reconocimiento aéreo y terrestre en las inmediaciones del poblado de El Dorado, los elementos de seguridad localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino, donde aseguraron dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y diversos contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas empleadas en la producción de drogas sintéticas.

El valor estimado del producto en el mercado estadounidense ronda los mil 250 millones de dólares.