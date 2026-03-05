Canasta Alimentaria 2026 Edomex: Calendario de registro y requisitos

Canasta Alimentaria 2026 Edomex: calendario de registro, requisitos y fechas clave

El Gobierno del Estado de México abrió el proceso de registro para la Canasta Alimentaria 2026, un apoyo dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años que ya forman parte del programa Alimentación para el Bienestar. El trámite corresponde al proceso de permanencia para quienes recibieron el beneficio durante 2025 y desean continuar dentro del padrón.

Las autoridades estatales informaron que el registro se realiza en dos etapas: primero mediante un proceso en línea, donde se generan los formatos necesarios, y posteriormente con la entrega presencial de documentos en módulos habilitados. El procedimiento cuenta con un calendario específico que las beneficiarias deben respetar para completar el trámite.

Calendario de registro para la Canasta Alimentaria 2026 en Edomex

De acuerdo con la convocatoria oficial, el periodo de registro para la permanencia en el programa Alimentación para el Bienestar comenzó el 3 de marzo de 2026 y estará disponible hasta el 18 de marzo.

Durante este periodo, las beneficiarias deberán ingresar al portal del programa utilizando su CURP para descargar los formatos correspondientes. Posteriormente deberán acudir al módulo que se les indique para entregar la documentación y completar el proceso antes de la fecha límite.

Requisitos para mantener el apoyo de la Canasta Alimentaria

Para validar su permanencia en el programa, las beneficiarias deberán presentar documentación oficial en original y copia durante la fase presencial del trámite.

Los requisitos principales son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP o CURP biométrica

Comprobante de domicilio reciente (máximo seis meses de antigüedad)

Además, se deben entregar los formatos generados durante el registro en línea, entre ellos el manifiesto de permanencia y la carta compromiso para participar en actividades del programa.

Canasta Alimentaria del Edomex: qué incluye el apoyo y a quién está dirigido

El apoyo de la Canasta Alimentaria es un programa social del Gobierno del Estado de México que busca garantizar el acceso a alimentos básicos para mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o riesgo de carencia alimentaria.

A través de este programa se entrega de manera periódica una canasta con productos de primera necesidad que contribuyen a mejorar la alimentación en los hogares beneficiarios.