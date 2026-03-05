De Trump… al narco: estos son los riesgos del Mundial 2026, según el NYT

Copa del Mundo de la FIFA El contexto social y político de México, Estados Unidos y algunos países del Medio Oriente ponen al torneo en frente de múltiples desafíos a menos de 100 días de iniciar. (Andre Borges/EFE)

La Copa del Mundo de la FIFA más grande de la historia por su cantidad de selecciones y partidos, se enfrenta también a uno de los retos políticos y sociales más grandes. Aunque es verdad que otras ediciones han estado rodeadas de conflictos sociales, económicos e incluso dictaduras, la versión 2026 que incluye 3 países y 16 ciudades sedes enfrenta varios desafíos inéditos, desde la seguridad contra los grupos del crimen organizado en México, como los conflictos migratorios en Estados Unidos y las tensiones internacionales en Medio Oriente.

Restricciones migratorias en Estados Unidos

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha emprendido una estricta visión migratoria que no sólo ha generado polémica, sino conflictos armados que ya han costado vidas humanas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) ha sido criticado fuertemente por sus acciones en contra de comunidades migrantes, llevando a cabo redadas y operativos que han sido criticados por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Hasta inicios de 2026, los reportes indican que al menos ocho personas han muerto en incidentes relacionados con el ICE. Estas muertes incluyen tanto personas fallecidas bajo custodia en centros de detención migratoria como civiles que murieron en enfrentamientos o tiroteos con agentes federales durante operativos migratorios. Entre los casos más conocidos están los de Renée Nicole Good, quien fue abatida por un agente de ICE en Minneapolis el 7 de enero de 2026, y Alex Pretti, un enfermero que murió tras recibir disparos de agentes federales en la misma ciudad el 24 de enero durante protestas contra operativos migratorios.

Aficionados temen que el ICE pueda aparecer y emprender acciones contra grupos étnicos de otros países u organizar redadas en los eventos como los Fan Fest donde las personas puedan ser arrestadas o agredidas.

Tensiones políticas y militares de Estados Unidos

También del lado de los Estados Unidos, el país ha sido protagonista de las tensiones mundiales más grandes de este 2026. En los primeros días del año, el país llevó a cabo un operativo militar en Caracas, Venezuela, para capturar al presidente Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra en Nueva York a la espera de su juicio tras ser acusado de liderar una organización “narcoterrorista” encargada de traficar droga a EU. Posteriormente, el gobierno anunció “el control total” del petróleo de la nación sudamericana.

Previamente, el mismo Trump causó controversias sobre la posibilidad de comprar o incluso anexar Groenlandia al asegurar que este territorio es estratégico para la seguridad nacional de su país así como para contrarrestar la influencia de Rusia y China. Además, señaló que no descartaba medidas de presión económica o incluso el uso de la fuerza para lograrlo, lo que generó preocupación entre aliados de Washington.

Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia han rechazado de manera categórica estas propuestas, afirmando que el territorio “no está en venta” y que su soberanía no es negociable. La primera ministra danesa Mette Frederiksen y líderes groenlandeses han calificado las declaraciones como inapropiadas y una amenaza al orden internacional, mientras varios países europeos y aliados de la OTAN han expresado respaldo a Dinamarca.

Preocupación por grupos del crimen organizado en México

Desde hace décadas, las acciones violentas de grupos del crimen organizado han sido un tema central para el Gobierno de México. La actual administración y durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia se ha planteado en cuatro ejes para evitar las confrontaciones directas que pongan en riesgo la vida de la ciudadanía.

El pasado domingo 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de María y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo un operativo donde resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas acciones causaron represalias por parte de células ligadas al grupo criminal en Jalisco y otrs estados de la República Mexicana.

A pesar de esto, las autoridades nacionales e internacionales de la FIFA han reiterado que su prioridad será garantizar la seguridad de aficionados, equipos y cuerpo técnico de las federaciones asistentes al torneo. Este pasado 4 de marzo, Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que llevarón a cabo una reunión para fortalecer protcolos y estategias para fortalecer este ámbito previo y durante la Copa del Mundo.

Los conflictos en Medio Oriente

Ahora, el riesgo más reciente son las tensiones militares en países del Medio Oriente que podrían incluso afectar directamente a la competencia a nivel deportivo. La Selección de futbol de Irak expresó su preocupación debido a que sus jugadores se encuentran resguardados y podrían tener dificultades para trasladarse al partido por el repechaje que se disputará próximamente en Monterrey para obtener su lugar en la fase de grupos.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos militares y estratégicos en Irán, en una operación destinada a debilitar la capacidad militar iraní y presionar al régimen en medio de tensiones por su programa nuclear y su influencia regional. Los bombardeos alcanzaron instalaciones militares, centros de mando y posiciones de la Guardia Revolucionaria en varias ciudades, incluida Teherán. Estas acciones provocaron una rápida escalada del conflicto y llevaron a Israel a declarar estado de emergencia ante la posibilidad de ataques masivos contra su territorio.

En respuesta, Irán lanzó una campaña de represalias con misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases militares estadounidenses ubicadas en países del Golfo.

Las autoridades iraníes también amenazaron con interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y realizaron ataques contra infraestructura militar y económica en la región. Estos enfrentamientos han provocado víctimas en varios países y han generado un fuerte impacto en los mercados energéticos y en la seguridad regional