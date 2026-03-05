EdoMéx: Inicia registro del Programa Alimentación para el Bienestar

EdoMéx otorgará apoyos a mujeres

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anuncio la apertura del programa “Alimentación para el Bienestar” el registro tendrá un período válido hasta el 18 de marzo.

El apoyo que otorgará el estado tiene un enfoque universal pero las mujeres de 50 a 64 años en condiciones de pobreza, pobreza extrema o carencia a una alimentacion completa y de calidad tendrán prioridad dentro del programa, asi como personas en situación de contingencia.

El apoyo otorgado consitirá en la entrega de canastas alimentarias y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La consulta de las bases y registro será a través del sitio oficial:

http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio.

Por otro lado, el programa Mujeres con Bienestar inició este 3 de marzo para las beneficiarias cuya primer letra de su apellido es “D”, “E”, “F” y “G”

El programa es un apoyo ecónomico de 2 mil 500 pesos bimestrales para mujeres de 18 a 59 años, que durante un año contarán con el apoyo adicionalmete contarán con servicios complemetarios para su desarrollo.