El Rincón La Chulis, el pacífico refugio en California de Laisha, la hija de El Mencho

Una pequeña cafetería en Perris, en el estado de California, se ha convertido en tema de conversación luego de que el diario New York Post revelara que el lugar estaría vinculado con Laisha Michelle Oseguera González, hija del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes.

De acuerdo con el medio estadounidense, la joven de 24 años estaría al frente de una cafetería llamada “El Rincón La Chulis”, ubicada dentro de un discreto centro comercial de esa ciudad del sur de California.

¿Cómo es la cafetería vinculada con la hija de El Mencho?

Según el reportaje del New York Post, el establecimiento ofrece bebidas y platillos típicos de cafetería con un toque mexicano, entre ellos lattes de horchata, matcha con fresa, crepas de fruta y chilaquiles.

El lugar está decorado con frases en español y un ambiente colorido, pensado para atraer a familias y jóvenes de la comunidad local. Clientes entrevistados por el medio describieron a la joven como una persona “agradable, normal y respetuosa” que se dedica a atender su negocio y evita hablar de su familia o de su pasado.

¿Quién es Laisha Oseguera?

Laisha Michelle Oseguera González es la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, quien durante años fue considerado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México.

La joven, nacida en 2001, ha mantenido un perfil público relativamente bajo en comparación con otros miembros de su familia. A diferencia de algunos de sus hermanos, no enfrenta cargos judiciales en Estados Unidos.

El nombre de Laisha volvió recientemente a la atención pública después de que fuera vista en el funeral de su padre en Guadalajara. Mientras tanto, en California, su cafetería continúa operando como un negocio local que hasta hace poco pasaba desapercibido para la mayoría de sus clientes.