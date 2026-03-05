EU y 20 países de AL acuerdan combatir y eliminar a cárteles; México no fue convocado

Guerra al narco —

El titular del Pentágono, Pete Hegseth y los casi 20 representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe para combatir al narco (EFE)

El Gobierno de Estados Unidos signó este jueves un acuerdo con una veintena de países de América Latina y el Caribe para combatir a los grupos cárteles de la droga o “narcoterroristas” de la región con el objetivo de eliminarlos, subrayó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante la inauguración del encuentro las “Américas contra los cárteles” que se llevó a cabo en la sede del Comando Sur en Doral, Florida y donde no fueron convocados los representantes de México, Colombia y Brasil.

Pete Hegseth resaltó que con esta convocatoria y acuerdo se “reafirman las relaciones” entre Washington y sus vecinos, “respetando la soberanía” y “reconociendo la importancia estratégica del hemisferio”, donde buscan “promover la paz a través de la fuerza”.

En el mismo tenor, el secretario de Guerra de EU apuntó que este encuentro “declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, con cooperaciones gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el ‘narcoterrorismo’ y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse”, indicó.

AMENAZAS

El titular del Pentágono refirió que este acuerdo compromete a las naciones participantes “a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el ‘narcoterrorismo’ y otras amenazas compartidas en el Hemisferio Occidental”.

En la reunión estuvieron los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana, entre otras naciones, donde fue más notoria la exclusión de los gobiernos de México, Colombia, Brasil y Nicaragua.

Sin desviarse del tema central de la reunión, Pete Hegseth dejó claro a los representes de países firmantes que el Pentágono está listo para lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra los cárteles, por lo que urgió a los aliados latinoamericanos a combatir a estos “narcoterroristas”.

ESTADO ISLÁMICO

Por su parte y durante este encuentro, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de EU, llamó a los países aliados de Latinoamérica y el Caribe, luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como ISIS (Estado Islámico) o Al-Qaeda, además de aseverar que la inmigración ilegal es una “forma de terrorismo”. Desde que el gobierno de Donald Trump lanzó en septiembre del 2025 operaciones en el Caribe y el Pacífico contra traficantes de drogas, se ha bombardeado a 44 embarcaciones ligadas al narco, han muerto 150 presuntos criminales durante la operación “Lanza del Sur”.

