La RENACEDI se congratula con la propuesta de elevar rango constitucional de acciones en material electoral

Justicia electoral

La Red Nacional de Consejerías Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI A.C.) comunica su reconocimiento ante la iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidencia de la República. En esta se tiene contemplada la incorporación de las acciones afirmativas como forma de garantizar la participación política de las poblaciones a las que históricamente se les ha discriminado.

Se ha sostenido que las acciones afirmativas no deben clasificarse como concesiones coyunturales, en su lugar deben de ser entendidas como instrumentos estructurales de justicia democrática que se enfocan a corregir desigualdades en el acceso al poder público.

De acuerdo a esta visión, RENACEDI elaboró un documento técnico en el que se propuso la garantía integral de los derechos políticos de las poblaciones históricamente discriminadas, en el que se presentaron criterios claros sobre diseño, implementación, evaluación y progresividad de acciones afirmativas. Este documento fue entregado, como un aporte al debate y a la construcción de soluciones normativas sólidas, a la comisión especial del Poder Ejecutivo, la cual se encarga del análisis de la reforma.

Los resultados han demostrado que las medidas afirmativas en favor de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, migrantes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, han permitido visibilizar agendas históricamente postergadas.

La inclusión no se termina en el reconocimiento normativo; también hay que exigir el diseño de mecanismos claros de implementación, seguimiento, evaluación y, en caso de ser necesarios, de sanción.