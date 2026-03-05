México suma 33 muertes por sarampión

Vacunación Aplicación de dosis de vacuna contra el sarampión. (FOTO: J. GUADALUPE PÉREZ/CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Salud (SSA) informó que hasta la fecha suman 33 decesos por el brote de sarampión en el país, distribuidos en 9 estados: Chihuahua 21, Jalisco 4, Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 1, Chiapas 1 y Guerrero 1.

En cuanto al número de contagios, reportó que van 12 mil 237 casos confirmados desde el año pasado y en lo que va de 2026, incluidos los 15 casos de la última semana.

La dependencia señaló que el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (mil 658 casos), seguido de los de 5 a 9 años (mil 444), mientras la tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 61.89 casos por cada 100 mil habitantes.

Debido al aumento de contagios en algunos estados, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta la fecha se han aplicado 21 millones de vacunas en el país y garantizó que existen suficientes biológicos contra esta enfermedad “y están por llegar más”.

Asimismo, señaló que en México “hay un alto nivel de vacunación”, por lo que confió en que no habrá mayores contagios durante el Mundial de Futbol 2026, evento por el que se espera la llegada de cinco millones de visitantes. (Con información de agencias)