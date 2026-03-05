México y Estados Unidos inician revisión del T-MEC

T-MEC

México y Estados Unidos ya iniciaron formalmente el proceso de revisión del tratado comercial de América del Norte, luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, anunciaran la primera ronda de discusiones bilaterales para evaluar el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los negociadores de ambos países sostendrán su primer encuentro durante la semana del 16 de marzo y posteriormente mantendrán reuniones periódicas como parte del proceso de revisión conjunta del acuerdo comercial.

Según lo informado por las autoridades, el objetivo de estas conversaciones es analizar medidas que permitan que los beneficios del tratado se concentren principalmente en los países miembros. Entre los temas centrales se encuentran el fortalecimiento de las reglas de origen, la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones y el reforzamiento de la seguridad en las cadenas de suministro de América del Norte.

En un mensaje difundido en redes sociales, Ebrard explicó que las discusiones también abordarán mecanismos para incrementar la producción regional y mejorar la integración económica entre los países socios, con el fin de fortalecer la competitividad del bloque frente a otras regiones del mundo.

La dependencia mexicana detalló en un comunicado que esta primera ronda de conversaciones representa el paso inicial para la revisión del tratado comercial firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 2020.

Aunque el acuerdo también involucra a Canadá, la Secretaría de Economía precisó que el primer encuentro será bilateral entre México y Estados Unidos, sin detallar aún cuándo se llevarán a cabo las negociaciones con el gobierno canadiense.

El inicio de estas conversaciones ocurre además en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado en diversas ocasiones el futuro del acuerdo comercial.

Frente a estas críticas, México y Canadá han defendido públicamente la continuidad del tratado y los beneficios que ha generado para la integración económica de América del Norte.