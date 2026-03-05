Morelos implementará Plan Integral de Seguridad para Universidades

Morelos implementará un Plan Integral de Seguridad para universidades, estrategia que contempla acciones de prevención del delito, labores de inteligencia y fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia en los entornos universitarios.

El secretario general de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, anunció que en esta decisión se toma partiendo de las solicitudes de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Además afirmó que se ha establecido un diálogo abierto y permanente con estudiantes, autoridades universitarias, sindicatos y ciudadanía en general.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que se esta trabajando para dar seguimiento a las peticiones de la comunidad para reforzar la seguridad dentro y fuera de la universidad.

Una de las peticiones de los estudiantes es el retiro de establecimientos donde se comercializa alcohol en los alrededores del campus. Según las declaraciones del funcionario este tema ya se encuentra en análisis con autoridades municipales.

El titular de la Secretaría de Seguridad habló respecto al caso de Kimberly Joselín y declaró que este viernes se realizará la audiencia correspondiente con el acusado, en la cual se determinará su situación jurídica. Mientras tanto, permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya.

Las autoridades estatales también informaron que se implementarán medidas previas a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer (8M). Se contará con acompañamiento y vigilancia por parte de mujeres policías, con el objetivo de garantizar la seguridad de las participantes.

Por otro lado el secretario de Seguridad dio a conocer algunos resultados de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en el estado. Declaró que en las últimas dos semanas han sido detenidas 22 personas identificadas como presuntos generadores de violencia, vinculadas con delitos como robo, extorsión, tráfico de drogas y portación de armas prohibidas y reafirmo su compromiso para seguir trabajando en favor de la comunidad.