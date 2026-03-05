Pável Jarero respalda reforma para eliminar las “Pensiones Doradas”

Frente a la reforma que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas” financiadas con recursos públicos, el senador nayarita, Pável Jarero, expresó su respaldo y afirmó que la considera un paso necesario para avanzar hacia un país más justo y con finanzas públicas responsables.

Señaló que se trata de privilegios que durante años se han pagado con dinero del pueblo, mientras millones de trabajadores se jubilan con pensiones pequeñas sin importar sus años de servicio.

“Impulsamos una reforma para que nunca más haya pensiones doradas pagadas con dinero del pueblo”, afirmó el legislador.

Destacó que la reforma no busca quitar derechos a nadie, sino terminar con abusos y garantizar que los recursos públicos se utilicen para fortalecer programas sociales, salud, educación y bienestar para la población.