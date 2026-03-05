Pensión del Bienestar 2026: fechas, montos y quiénes cobran HOY 5 de marzo de 2026

Pensión del Bienestar 2026: fechas, montos y quiénes cobran ahora en marzo según su apellido

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores continúa su ciclo de pagos en marzo de este 2026, con montos de 6 mil 400 pesos por bimestre, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico se entrega cada dos meses y está diseñado para fortalecer la economía familiar de quienes tienen 65 años o más.

¿Cómo se organiza el calendario de pagos?

La entrega de la pensión no es en una sola fecha para todos. El Gobierno divide la dispersión según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria o beneficiario.

Ejemplo del calendario de marzo 2026

Aquí van algunas fechas clave:

2 de marzo: A

A 3 de marzo: B

B 4 y 5 de marzo: C

C 6 de marzo: D, E y F

D, E y F 9 y 10 de marzo: G

G 11 de marzo: H, I, J, K

H, I, J, K 12 de marzo: L

L 13 de marzo: M

M 18 de marzo: N, Ñ y O

N, Ñ y O 19 de marzo: P, Q

P, Q 20 de marzo: R

R 23 de marzo: R(Y así continúa hasta fines de mes).

Esto alarga el proceso, pero evita aglomeraciones en sucursales y cajeros.

¿Qué monto están recibiendo y por qué es importante?

El monto oficial de la Pensión del Bienestar para marzo-abril 2026 es de 6 mil 400 pesos por beneficiaria o beneficiario.

Este dinero busca ayudar con gastos esenciales como alimentos, medicinas y servicios básicos. Antes era menor, pero el aumento refleja los esfuerzos gubernamentales por ajustar apoyos ante la inflación.

Consejos útiles para cobrar sin contratiempos

Revisa tu saldo: Puedes verificar el depósito en la app o llamando al servicio del Banco del Bienestar.

Puedes verificar el depósito en la app o llamando al servicio del Banco del Bienestar. Fecha según letra: Ten tu calendario a la mano para no ir el día equivocado.

Ten tu calendario a la mano para no ir el día equivocado. No hay retiro obligatorio inmediato: Está en tu tarjeta, pero puedes usarlo en tiendas o cajeros como mejor te funcione.

Si eres beneficiaria o beneficiario de la Pensión del Bienestar 2026, este mes de marzo trae fechas claras para recibir tu apoyo bimestral. Conocer tu letra del apellido y el calendario oficial te evita confusiones y filas innecesarias.

Con los montos ya actualizados a 6 mil 400 pesos bimestrales, este apoyo sigue siendo uno de los pilares para el sustento económico de las personas mayores en México.