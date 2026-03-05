Profeco recupera más de 2 mdp a favor de victimas de fraude en Saltillo, Coahuila

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recupero un monto equivalente a $2,250,020.00 (dos millones doscientos cincuenta mil veinte pesos 00/100MN) tras atender seis quejas formales que presentaron personas consumidoras afectadas en la adquisición de nuevos vehículos con la agencia Changan Saltillo, en Coahuila.

Las personas afectadas reportaron que no recibieron los automóviles que supuestamente habían adquirido, por la falta del reconocimiento de pagos efectuados a personal de la agencia.

Los pagos mencionados se realizaron a la cuenta personal de un excolaborador de la agencia Changan Saltillo, quien engañó a los compradores para que depositaran los recursos directamente en su cuenta.

La Profeco realizó la conciliación favorable de estas seis quejas y logró que la agencia entregara los vehículos por un valor en conjunto de $2,250,020.00 pesos.

Con esta situación, recuerda a los consumidores cuidar que sus transferencias o pagos se hagan únicamente a la razón social del proveedor, para evitar cualquier desvió de su dinero.