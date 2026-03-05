Resolución de la Suprema Corte en México: universidades públicas ya no podrán cobrar por cursos adicionales para titulación

Amaparo 527/2025 La SCJN determinó que la gratuidad en la educación superior debe extenderse a los elementos esenciales que permiten acreditar una licenciatura y obtener el título profesional correspondiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó su resolución respecto al cobro de cursos indispensables en el proceso de titulación profesional, determinando que todos los elementos esenciales de la educación universitaria en México deben estar exentos de un pago extra, incluyendo aquellos cursos exigidos que permiten acreditar una licenciatura y obtener el título profesional correspondiente.

De esta manera, la decisión de la SCJN elimina las barreras económicas para acceder a la certificación universitaria, prohibiendo a los colegios públicos de educación superior en México el cobro por cursos indispensables para titularse.

SCJN analiza el amparo 527/2025 de estudiante de Derecho

El amparo 527/2025, promovido por un estudiante de la Facultad de Derecho en modalidad abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue presentado y analizado por la SCNJ este marzo de 2026, teniendo por resultado la prohibición de costo económico en los cursos esenciales para la titulación profesional.

“Se analizó el caso de un estudiante de la Licenciatura en Derecho en modalidad abierta, que promovió un amparo contra el cobro de un Curso de Comprensión de Lectura, exigido por su universidad para titularse", informó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien declaró durante la sesión que el cobro era una medida discriminatoria y sin base legal.

De acuerdo con el comunicado emitido por las Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sesión del 3 de marzo de 2026 en la que se revisó este amparo, el Tribunal fundamentó su decisión en la reforma constitucional de mayo de 2019 al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que el Estado tiene la obligación de impartir y garantizar a todas las personas el acceso gratuito a la educación, incluido el nivel superior.

La Corte concedió el amparo solicitado y ordenó a las autoridades responsables dependientes de la Facultad de Derecho de la UNAM a devolver el dinero que la persona pagó para acceder al curso, respetando los efectos generados del mismo.

Costo en cursos esenciales para la titulación: “medida discriminatoria e ilegal”

Anterior a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juzgado que conoció del asunto negó el amparo al alumno, considerando que no se “contravenía la gratuidad en la educación superior”, ya que el curso sólo implicaba que los alumnos tuvieran más opciones para cumplir con los requisitos de titulación y existían otros cursos gratuitos con posibilidades de certificación.

Sin embargo, la perseverancia y desacuerdo del estudiante lo llevó a interponer un recurso de revisión que llegó hasta la Suprema Corte.

En el análisis del caso, el Alto Tribunal definió que el curso referido sí impacta en la acreditación de la licenciatura y la obtención del título correspondiente, por lo que no se puede llegar al extremo de trasladar al estudiantado dicha carga económica.