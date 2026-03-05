SEP reconoce el inicio de la autonomía jurídica de las mujeres en México

Durante la sección “Mujeres en la historia” en la mañanera del pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo un recuento a la evolución de leyes que brindan autonomía a las mujeres mexicanas.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, recordó la llegada de la conquista del divorcio en 1914, con la que inició esta lucha por la autonomía. Gracias al impulso de Hermila Galindo, se consolidó en la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, año en que también se reconoció por primera vez el derecho de las mujeres a administrar sus propios bienes.

Destacó la evolución de la justicia patrimonial mediante el Código Civil de 1928, que establece la igualdad jurídica respecto a la propiedad, y la Ley Agraria de 1971, que extiende estos derechos al ámbito rural para proteger el patrimonio de las campesinas en todo el territorio nacional.

En 2024 con la reforma de la Presidenta al artículo 123, se establecieron medidas constitucionales para erradicar definitivamente la brecha salarial de género.

Resaltaron los nombres de sufragistas como Elvia Carrillo Puerto y Refugio “Cuca” García, quienes, desde los Congresos Feministas de Yucatán en 1916, abrieron paso a la lucha por el derecho a votar y ser votadas que se estableció formalmente en la Constitución en 1953.

Gracias a las reformas impulsadas en 2024, el país ha construido el camino hacia una igualdad sustantiva que garantice la seguridad, desarrollo y bienestar de cada niña, adolescente y mujer mexicana.