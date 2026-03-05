Sepulta Morena aspiraciones de Saúl Monreal en Zacatecas; no entrará a encuestas

Se extinguen posibilidades del senador Saúl Monreal de ser tomado para las encuestas de su partido por la candidatura de Zacatecas (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional de Morena sepultó de manera definitiva las aspiraciones del senador Saúl Monreal para convertirse en candidato de ese partido a la gubernatura de Zacatecas pues ni siquiera podrá participar en las encuestas que definirán a los abanderados del partido guinda en las 17 entidades en disputa el próximo año.

Luisa María Alcalde, presidente nacional de Morena sentenció que Saúl Monreal no podrá participar en las encuestas del partido para la elección a gobernador de Zacatecas en 2027, debido a la regla interna que prohíbe postular a familiares en cargos de manera consecutiva.

La dirigente recalcó que se trata de una decisión colectiva y no individual, por lo que no existe posibilidad de excepción.

¿SAN LUIS POTOSÍ?

Alcalde también fue cuestionada sobre un escenario en el que, en San Luis Potosí, pudiera postularse a la esposa del gobernador del Partido Verde, Ruth González.

En ese contexto, advirtió que si se llegara a presentar una candidatura bajo esas condiciones, Morena no podría ir en alianza con ese partido, pues aplicaría la misma regla.

“Si hay una alianza y va Morena, no podríamos acompañar nosotros esa candidatura”, afirmó.

Alcalde explicó que la determinación fue tomada por el Consejo Nacional de Morena el año pasado, y aunque la modificación constitucional en la materia entrará en vigor hasta 2030, el partido decidió aplicarla desde 2027 como parte de sus lineamientos internos.

“En el caso de él ni de ningún otro familiar, participar por parte de Morena, ni en una futura alianza, de existir, ningún familiar”, sostuvo.

Incluso, señaló que aunque el propio senador buscara competir en una encuesta interna, no tendría posibilidad de ser tomado en cuenta.

“Es una regla general, no podría haber una excepción en su caso”, puntualizó.

El nombre de Saúl Monreal fue puesto sobre la mesa tras cuestionamientos sobre su eventual inclusión en el proceso interno de Morena en Zacatecas.

Alcalde evitó inicialmente referirse con nombre y apellido, pero confirmó que la norma aplicará sin distinciones.

La dirigente recordó que este fenómeno de la sucesión familiar en cargos públicos se presenta con mayor frecuencia en presidencias municipales, donde —dijo— está más arraigado.

La dirigenta reiteró que la determinación ya fue adoptada y forma parte de los principios del partido rumbo a los próximos procesos electorales.

Aunque dejó abierta la posibilidad de que en el futuro exista un consenso amplio sobre las reglas de participación, dejó claro que en el caso de Saúl Monreal no habrá excepción ni participación en encuestas internas, al tratarse de un familiar en un esquema de postulación consecutiva.