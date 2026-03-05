Sheinbaum asegurá que el equipo de la FIFA “quedó muy contento” luego de reunion de seguridad con autoridades mexicanas

Participación de Grabriela Cuevas en la conferencia mañanera (Graciela López Herrera)

La encargada de la organización del Mundial en México, Gabriela Cuevas, aclaró dos puntos sobre la satisfacción que ha mostrado la FIFA frente al trabajo que está realizando el país para la Copa del Mundo 2026.

En primer lugar, aclaró que México no atraviesa ningún problema de turismo de cara al evento deportivo como se había especulado en días anteriores, debido a una cancelación en habitaciones de hoteles.

La funcionaria explicó, que las reservaciones fueron liberadas por la propia FIFA ya que tenía un plazo, que venció hace unos días, para decidir si quedarse con las habitaciones o no, por ello es que fueron liberadas pero que se encuentran disponibles para nuevas reservaciones.

En otro punto, Cuevas habló sobre la reunión que se realizó entre representantes de la FIFA y autoridades de seguridad mexicanas con el fin de verificar las estrategias de seguridad y movilidad para el evento deportivo que albergará a miles de turistas en el país.

Señaló, que este encuentro fue instruido por la Presidenta, luego de que entablara una reunión telefónica con Gianni Infantino, y convocado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sobre lo presentado, Gabriela Cuevas reiteró que las autoridades mexicanas ofrecieron respuestas ante las cuestiones presentadas por los representantes de la FIFA.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que el gobierno de México está trabajando para tener estrecha comunicación en vísperas del evento mundial, por lo que se está trabajando en periodo de revisión y simulacros para garantizar las condiciones adecuadas para su realización.

“Fue una muy buena reunión(...) se quedaron muy contentos” expresó la mandataria.