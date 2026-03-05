Una vida dedicada a la constante capacitación, el estudio y demostrar que sí puede

Sandra Guadalupe Moya En entrevista con Crónica, la Coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería (CPE) de la Secretaría de Salud, Sandra Guadalupe Moya, relata una vida dedicada al trabajo y la oportunidad de poder contribuir con políticas de salud que beneficien a la población (DSMM)

Con una larga trayectoria de 35 años de trabajo en el sector salud, la maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez, coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería (CPE) de la Secretaría de Salud, comparte con Crónica, que nunca se imaginó ocupar el cargo en el que hoy se desempeña.

Llegar al puesto en el que se ha venido desempeñando desde noviembre del 2024, no es producto de la casualidad, sino el fruto de muchos años dedicados a la constante preparación.

Moya Sánchez, quien también es directora de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), comparte que comenzó a trabajar en el IMSS, prácticamente en donde le dieran contrato, en cualquier área, suelta una risita, mientras en su rostro se dibuja una franca y amplia sonrisa.

“Donde me dieran contrato, ahí estaba trabajando”, pero comenzaba a cuestionarse, qué quería hacer de su vida, y decidió estudiar auxiliar de enfermería, porque era un área con más contrataciones”.

Lo consiguió pero no fue suficiente, “me di cuenta que había muchas cosas que no conocía” y decidió estudiar dos especialidades y luego la licenciatura en enfermería, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Su afán por mantenerse en constante aprendizaje, la llevó a permanecer 29 años en el IMSS, de donde se jubiló como jefa de área con la responsabilidad de más de 250 hospitales de segundo nivel.

En el hoy extinto INSABI, se desempeñó como directora de enfermería, y aunque le dicen “que eso no es una buena referencia, para mí no importa, porque todo es aprendizaje”.

Uno de los tantos retos que debió enfrentar, fue cuando que cuando la invitaron a colaborar como directora de análisis e innovación de los servicios de salud dentro de la Subsecretaría de Salud y le dijeron que ese puesto no era para enfermería, sino para economistas, politólogos, o doctores, sin embargo, concursó y se quedó con el puesto.

Para Moya Sánchez, no hay límites, y tampoco existe un “no se puede”, con una firme convicción de que todos los días debemos esforzarnos por hacer mejor las cosas, “porque nunca dejamos de aprender”, comparte que una de sus grandes satisfacciones es haber llegado al puesto que hoy ocupa “para poder crear políticas diferenciadas para una mejor atención”.

Coordina todas las áreas de enfermería del país

Su trabajo no es fácil, es la responsable de coordinar todas las áreas de enfermería del sector público, “a mí me toca ver todo el sistema a nivel nacional, que suman 360 mil enfermeras y enfermeros.

En el Sistema de Información de Recursos Humanos de Enfermería (SIARHE) y, aquí están las responsables de las áreas de enfermería del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Marina, así como las universidades.

No soy la jefa, aquí todas somos líderes

Aclara que ella preside la Comisión Permanente de Enfermería, integrada por las instituciones de salud del país (IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Marina, Defensa), aunque señala “no es que yo sea la jefa... Me toca coordinar, pero todas somos líderes y lo que buscamos es cómo hacer para dejar las cosas mejor de cómo estaba cuando llegamos”.

Moya Sánchez deja ver que a lo largo de su carrera profesional, ha antepuesto siempre el respeto, empatía, afán de servicio y buen trato a propios y extraños, con una sonrisa, con un saludo sin hacer nunca menos a nadie, “porque todos somos iguales”.

Convencida de la importancia del retorno social, Sandra Guadalupe Moya comparte que le gustaría dar clases de enfermería, “creo mucho en el retorno social, y considero que quienes tenemos la oportunidad de estudiar una licenciatura debemos ser más responsables con la sociedad, a mayor grado de estudios más humildes y tratar de colaborar para que las cosas sean un poco más armoniosas”.

Su equipo de colaboradores, dice, son muy jóvenes, y aunque reconoce que la experiencia de las personas es un tema importante, pero hay que apostarle a los jóvenes, porque ellos serán nuestros cuadros de reemplazo.

Hay que ser igual, en casa y en el trabajo

Cuestionada respecto a lo que ha tenido que enfrentar para compaginar su vida personal con su desarrollo profesional, la maestra Moya Sánchez enfatiza que “todo debe ir de la mano: cómo pensamos, cómo hablamos, pero sobre todo cómo actuamos, ser siempre igual como madre, como hija, o como hermana”.

Asimismo, sostiene que hoy las mujeres vivimos un importante momento, y se deben romper estereotipos que durante años prevalecieron, “las mujeres no somos heroínas, somos seres humanos tratando de construir cosas diferentes”.

En un trabajo de salud, hay que procurar la salud

Predicar con el ejemplo, es lo que hace Sandra Guadalupe Moya y al trabajar en el sector salud ha comenzado acciones con sus colaboradores para cuidar el peso, procurar una actividad física, que lean, que cuiden su salud mental.

Un fuerte evento en la vida de la jefa de enfermería la llevó a modificar hábitos y pensar más en ella, ya no llega antes ni se va después en la oficina, se dio cuenta que no iba a cambiar al mundo “y me estaba acabando”.

Ahora, la computadora se queda en la oficina, ya no lleva el trabajo a casa, sus fines de semana son para ella.

Ya hasta en la oficina están a dieta

Consciente del problema de salud que nuestro país enfrenta por obesidad y sobrepeso y las complicaciones que ello genera, la jefa Sandra Guadalupe, ha invitado a sus colaboradores a una dinámica para bajar de peso, “porque como personal de salud también es una pena que no nos cuidemos”, y busca que salgan a sus horas y nadie se quede, excepto cuando sea realmente necesario “todo esto lo hacemos, porque los grandes equipos de trabajo parten del hecho de que las personas se puedan sentir parte de algo importante”.

Con equipaje ligero en el alma, la jefa Sandra Guadalupe revela que ha aprendido a olvidar cosas que ya no vale la pena recordar e insiste que todo en la vida es aprendizaje, al tiempo que enfatiza que como mujer, ha aprendido que quizá es un poco más complejo llegar a espacios en donde hay más hombres “pero me he dado cuenta que con conocimiento, con paciencia y con las palabras precisas nos vamos ganando esos espacios”.