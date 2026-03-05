Y si veo un incendio, ¿dónde lo reporto?

En caso de ver un incendio forestal, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), brinda atención mediante WhatsApp para reportar incidentes que puedan dañar nuestros ecosistemas.
Solo es necesario compartir los detalles sobre la ubicación del incidente vía mensaje al número 564 680 9745.
La CONAFOR dará asistencia inmediata al incidente y actuará de acuerdo a sus protocolos establecidos.
Al corte de las 11:00 horas de hoy, 603 personas🧑🚒 realizan maniobras para sofocar 20 incendios activos en 10 estados de la República 🔥🌲— CONAFOR (@CONAFOR) March 4, 2026
Como resultado de las labores, también se han liquidado 17 incendios forestales.
💻Conoce más en el reporte diario: https://t.co/slAUqRK5vY pic.twitter.com/akVvgYcGX5