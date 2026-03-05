Y si veo un incendio, ¿dónde lo reporto?

Nacional

La CONAFOR brinda número de atención para reportar incendios forestales

Por Diana Chávez Zea
En caso de ver un incendio forestal, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), brinda atención mediante WhatsApp para reportar incidentes que puedan dañar nuestros ecosistemas.

Solo es necesario compartir los detalles sobre la ubicación del incidente vía mensaje al número 564 680 9745.

La CONAFOR dará asistencia inmediata al incidente y actuará de acuerdo a sus protocolos establecidos.

