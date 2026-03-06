Agricultura realiza más de 25 mil pagos como parte del incentivo a la producción de maíz blanco

Incentivo a la producción de maíz blanco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) dio a conocer que se han realizado 25 mil 702 pagos correspondientes al incentivo a la producción de maíz blanco, correspondiente al ciclo Primavera-Verano 2025, en los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

En dichos estados se han habilitado al menos 200 ventanillas ubicadas en bodegas, Distritos de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) u Oficinas de Representación de AGRICULTURA.

En Chihuahua y Tamaulipas ha iniciado el proceso para que las y los productores de maíz amarillo accedan al apoyo extraordinario del ciclo Primavera-Verano 2025, que consta de 600 pesos y 150 pesos por tonelada del grano que aportan los gobiernos federal y estatal.

Por ello, el gobierno invita a las y los agricultores de los ocho estados a que acudan a la ventanilla o bodega correspondiente para concluir su trámite hasta el próximo 31 de marzo, con su ticket de báscula y su Clabe interbancaria. El proceso es gratuito, rápido y sin intermediarios.