Beneficia DIF Huixquilucan a más de 106 mil personas durante 2025 mediante alianzas con organizaciones civiles

Más de 106 mil personas fueron beneficiadas durante 2025 a través del trabajo coordinado entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Huixquilucan y diversas fundaciones, asociaciones civiles y voluntariados que enfocaron sus esfuerzos en apoyar a los sectores más vulnerables del municipio. Las acciones implementadas incluyeron la entrega de apoyos alimenticios, la impartición de talleres y la provisión de atención y servicios médicos, entre otras iniciativas destinadas a transformar la calidad de vida de quienes enfrentan mayores dificultades.

En una reunión celebrada con voluntarias del Patronato del Sistema Municipal DIF, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que durante el año pasado este organismo logró recaudar más de 7.8 millones de pesos, recursos que se han destinado a fortalecer los programas de asistencia social para las familias que más lo requieren. La alcaldesa subrayó que la suma de esfuerzos entre los distintos sectores permite construir un municipio con mayores oportunidades para todos sus habitantes.

“Desde hace 10 años, buscamos hacer un verdadero cambio en el territorio, hoy agradezco y reconozco a todas las voluntarias, pues, con su incondicional apoyo, se fortalece la asistencia social, permitiendo ampliar la atención a niñas, niños, familias y personas en situación de vulnerabilidad o desamparo”, expresó Contreras Carrasco durante su mensaje a las colaboradoras. La presidenta municipal enfatizó que cada contribución, por pequeña que parezca, representa un avance significativo en la construcción de una sociedad más equitativa.

La mandataria local detalló que, como parte de las acciones emprendidas, se recaudaron más de 67 mil apoyos alimenticios destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, en el marco del programa “Una Navidad Sin Frío”, se distribuyeron 11 mil 180 prendas invernales y cobijas en 30 comunidades del municipio, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas entre la población más expuesta.

Durante 2025, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan suscribió 33 convenios con diversas asociaciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entre estas alianzas destaca la establecida con la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor”, gracias a la cual se han realizado más de 15 mil exámenes de la vista a estudiantes y se han entregado más de tres mil 800 anteojos de manera gratuita, proporcionando así herramientas fundamentales para optimizar el proceso de aprendizaje.

El director general de la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor”, José Antonio Dorbecker Castillo, reconoció la labor de la administración municipal por impulsar políticas públicas que invierten en el presente de la niñez y la juventud. “Huixquilucan se ha caracterizado por su visión, por su capacidad de gestión y su disposición para construir alianzas que generan un impacto real en la comunidad”, señaló Dorbecker Castillo, quien recordó que la fundación ha realizado más de 18.8 millones de exámenes optométricos en las 32 entidades federativas del país durante sus 27 años de existencia.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ana Luisa Pérez Aguilar, explicó que desde 2016 se asumió el compromiso de respaldar a los sectores más vulnerables del municipio a través del Patronato de dicha institución, con un enfoque humanista y cercano a la ciudadanía. Pérez Aguilar destacó que se trata de un equipo que articula esfuerzos desde los ámbitos público, privado y social para transformar la realidad de quienes enfrentan mayores carencias.

La directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Guadalupe Rosas Hernández, recordó la puesta en marcha del Complejo Rosa Mística, que alberga los hospitales San Pío y Mater Dei, así como el Albergue Temporal Renacer, el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), los Centros de Rehabilitación contra las Adicciones y Santa Rita, el Centro Gerontológico Sagrado Corazón y el Centro de Psicología. A estas instalaciones se suman el Hospital San Fernando, el Centro Médico “Ampliación Palo Solo” y la Unidad Médica “San Cristóbal”, conformando la red de hospitales más extensa operada por un municipio en el país, donde se proporciona atención multidisciplinaria y de calidad a personas en situación vulnerable.

Finalmente, la secretaria del Ayuntamiento, Alma Rocío Rojas Pérez, subrayó que la implementación de los programas sociales es posible gracias a las finanzas sanas con que cuenta el municipio, lo que permite atender las necesidades de la población en las tres zonas que conforman Huixquilucan. “Cada peso de los huixquiluquenses, cada peso de los impuestos de todos, es bien administrado y se destinan recursos a causas sociales que tienen repercusiones reales”, concluyó la funcionaria.