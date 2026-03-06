Billete de Lotería honra la lucha de las mujeres por la igualdad de derecho

Lotería Nacional

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres, a las 20:00 horas del domingo 8 de marzo, se llevara a cabo el Sorteo Zodiaco No. 1737, el cual cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie.

El objetivo es difundir dicha fecha que honra la lucha histórica por la igualdad de los derechos de las mujeres, al igual que la participación en todos los ámbitos de la sociedad.

El billete fue develado por la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Emilia Calleja Alor, quien es la primera mujer en dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el Teatro de Lotería Nacional, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, comentó que: “En otras partes del mundo hay una lucha por defender derechos alcanzados; en México, no hay una amenaza contra los derechos, hay un gobierno que todos los días los promueve y trabaja para garantizarlos para todas las personas”.

Asimismo, la Secretaria destacó que el billete porta un mensaje de esperanza para las mexicanas: “Queremos decirle a todas las mujeres que han coleccionado sueños rotos o que los han cumplido a la mitad, que este es un momento para saber que podemos ser todo lo que queramos ser”.

Por su parte, Olivia Salomón subrayó que cada 8 de marzo la historia recuerda que los derechos de las mujeres no nacieron del privilegio, sino de la lucha cuando alzaron la voz y transformaron la indignación en organización. Por eso es que el billete conmemorativo rinde homenaje a esa historia de valentía, resistencia y transformación.

La titular de Lotería Nacional precisó que se sigue construyendo una política que escucha, representa y defiende a las mujeres mexicanas de todo el país. Y recordó que el año pasado se estableció una iniciativa para que en cada billete emitido por Lotería Nacional se incorpore un código QR y se pueda descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Esto con el objetivo de difundir los quince derechos fundamentales a través de los más de 200 millones de cachitos que se distribuyeron en todo México.

Mientras que la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor, celebró la valentía de todas las mujeres que hicieron posible que el derecho a la igualdad el día de hoy sea un mandato. “Hoy estamos develando un billete que lleva consigo mucho más que un diseño, lleva implícita la historia de millones de mujeres que a lo largo del tiempo han luchado por ser escuchadas, tener las mismas oportunidades y construir un futuro más justo”, precisó Calleja Alor.

Cuando le toco participar, Pascacia Cecilia Jaime Lino, primera presidenta municipal de Pueblos Originarios de Puebla, del municipio de Hueyapan, contó su historia de vida y el entorno familiar la motivo para nunca rendirse y para siempre dar lo mejor de sí, al mismo tiempo que e solidaria con otras mujeres.

Jaime Lino también compartió los obstáculos que a lo largo de su vida ha enfrentado, desde sus inicios en la vida política hasta llegar a ganar una elección en el 2021.

La ceremonia también contó con la presencia de : Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano, Rocío Mejía Flores, titular de Financiera para el Bienestar, representantes de instituciones de gobierno e invitadas especiales, entre ellas artesanas de bordados y telar de cintura, así como mujeres que integran la fuerza de ventas de Lotería Nacional.

Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos en todo el país, en los más de 11 mil puntos de venta y en Milotería.mx. El costo del cachito es de 20 pesos y la serie $400.00. El sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.