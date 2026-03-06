Drogas, armas y computadoras: cateos en el Tianguis Limonero en Michoacán dejan tres detenidos... con todo y botín

Cateos en Michoacán En el operativo en el que se revisaron dos inmbuebles fueron detenidas tres personas, ademas de que se hallaron drogas, dinero y armas. (Especial)

Un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) derivó en el cateo de dos inmuebles ubicados en la zona conocida como Tianguis Limonero, en la localidad de Cuatro Caminos, municipio de Múgica, donde fueron detenidas tres personas y aseguradas diversas drogas, dinero en efectivo y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Las diligencias se realizaron como parte de investigaciones por extorsión y delitos contra la salud, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

De acuerdo a la dependencia encabezada por el fiscal Carlos Torres Piña, en el operativo fueron detenidos Martín Andrade “N”, Eloísa “N” y Dania “N”.

¿Qué “botín” hallaron en los cateos en el municipio de Múgica?

En los inmuebles cateados, las autoridades aseguraron bolsas con sustancia granulosa con características de metanfetamina, hierba seca similar a la marihuana, bolsas tipo ziploc, básculas, equipo de cómputo, módem, impresora de tickets, teléfonos celulares, documentación diversa y dinero en efectivo en moneda nacional, además de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos que afectan la salud y la seguridad de la población, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia en la entidad.