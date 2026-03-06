Encuentran con vida a Alondra María Stephanye: alumna de la UAEM que había sido reportada como desaparecida

Encuentran con vida a Alondra María

El día de ayer, la estudiante de 18 años de la nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alondra María Stephanye fue reportada como desaparecida después de que su familia perdiera comunicación con ella. En el boletín de búsqueda, se leía que la familia tuvo contacto por última vez con Alondra a las 2:00 de la tarde.

De acuerdo a la información difundía por su tía, su sobrina tenía que salir de la Facultad de Nutrición a las 7:30 para de ahí trasladarse de Cuautla a Cuernavaca. Sin embargo les dejó de responder los mensajes y desconocían su paradero.

Ante esto se activo el protocolo Alba Morelos: búsqueda y localización a personas reportadas como desparecidas, privilegiando a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Con este caso se cumplen tres casos en los últimos días de la desaparición de una universitaria.

En uno de sus mensajes, la mamá de Alondra comunicó:“Con mucho pesar en mi corazón les comparto que mi hija Alondra Stephanye está desaparecida, hoy salió de Cuautla rumbo a Cuernavaca porque no tenía información precisa respecto de las marchas que se estaban haciendo en la UAEM ya que ella es alumna de la Facultad de Nutriología de la UAEM pero el día de hoy no llegó a casa y tememos que pueda ser víctima de la comisión de un delito o desaparición forzada. Es falso que ya fue localizada y que está con nosotros. No es así, ella no está con nosotros. Por favor ayúdenme a difundir y les agradeceré sus oraciones por ella, confío plenamente en Dios en que ella volverá a casa sana y salva”

Por fortuna, el día de hoy, la Fiscalía del estado dio a conocer Alondra María Stephanye fue encontrada con vida y por consecuente ya ha sido cerrado el protocolo de búsqueda.

Las autoridades confirmaron que se encuentra bien, después de que comenzara a circular un supuesto mensaje proveniente de su perfil de Facebook en el que afirmaba que no estaba desaparecida y que se había alejado de su casa por motivos personales.