Firman convenio para fortalecer la igualdad sustantiva en la CFE

Firma de convenio

Los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ahora contendrán impreso un código QR que dirija a la Cartilla de Derechos de las Mujeres, para acercar este instrumeto a millones de mujeres. El convenio establece compromisos estratégicos como la creación del primer modelo para atender y combatir el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral

Este fue el convenio firmado por la CFE y la Secretaría de las Mujeres, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, para fortalecer la igualdad sustantiva en la Empresa Pública del Estado.

La firma se realizó en el en el Centro Nacional de Capacitación (CENAC) Ing. Gilberto Muñoz Arango, durante el evento “Todas podemos ser lo que queramos”, un espacio de diálogo y reflexión donde se compartieron experiencias sobre los retos que aún existen en el sector energético.

De acuerdo con la secretaria de las Mujeres, esto representa un paso fundamental para que las reformas constitucionales de igualdad sustantiva se lleven a la práctica, pues su labora como funcionarias es articular las acciones necesarias para que esas reformas se traduzcan en realidad.

Asimismo, explicó el impacto masivo que tendrá esta alianza: “La impresión de los recibos nos permite llegar a millones de hogares con la posibilidad de que se descargue la Cartilla de Derechos de las Mujeres y se ubiquen los Centros LIBRE. Puede parecer una acción sencilla, pero para nosotras es grandioso porque daremos máxima difusión a todo lo que estamos construyendo para las mujeres”.

Calleja Alor, primera directora general de la CFE, informó que se trabaja en acciones concretas en tres vertientes: cuidado, bienestar e impulso al talento de las mujeres de la CFE. Durante el conversatorio recordó que en su camino escolar y laboral se le cuestionó por ser una mujer en el campo de la ingeniería, pero se sobrepuso a ese reto y entendió que su capacidad y voz eran igualmente valiosas.

“Hoy con nuestra llegada les digo que somos visibles. Hablo de un tiempo que muchas que estamos aquí lo soñamos: un México con la primera mujer Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene por primera vez una Secretaría dedicada a las mujeres; una secretaria de Energía, Luz Elena González, y con más mujeres ocupando puestos que antes parecían imposibles. Las vemos, las valoramos, las apreciamos y las necesitamos. En CFE no vamos a retroceder”, compartió.

Además de la firma del convenio, se llevó a cabo un conversatorio en el que participaron autoridades y trabajadoras. “Cuando llegamos, somos incómodas. Todas las miradas están en nosotras. Transformé ese miedo en valor”, compartió la liniera en línea viva de la División de Distribución Valle de México Centro, Leslie Arlette Castellanos Guzmán.

Hacia el cierre del evento, se llevó a cabo una actividad simbólica en la que se colocaron listones en un árbol; las raíces y el tronco representan la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y los listones el fruto de su legado.

La CFE se sumó a la Estrategia Mundial Social del Gobierno de México con un partido simbólico de exhibición de mujeres, para visibilizar su participación en espacios históricamente masculinizados.

Estuvieron presentes en el evento: la subdirectora de Recursos Humanos de la CFE, Cecilia Braña Vázquez; en representación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), la secretaria de Previsión Social del CEN, María del Carmen Ortega Zúñiga; y la titular de la Unidad de Equidad de Género del SUTERM, Gabriela Wartenweiler Pavón.