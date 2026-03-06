¿Agresiones a varones?; el “Instituto del Hombre” busca representación en todo México

Francisco Basurto, ex presidente municipal de Ajacuba, Hidalgo busca expandir este proyecto en las 32 entidades del país.

Con el objetivo de promover una equidad real y brindar apoyo i a los varones que generan violencia, pero también a los que padecen agresiones por parte de sus parejas, el Instituto del Hombre continúa su proceso de expansión donde busca establecer una representación en cada una de las entidades de la República, así como alcanzar una presencia a nivel federal e incluso internacional.

El presidente fundador del Instituto, Francisco Basurto Acosta, explicó que este organismo está dedicado a atender a aquellos varones que generan violencia, pero también a los que padecen agresiones por parte de sus parejas, con lo que se pretende ayudar a disminuir y erradicar la violencia de género.

Desde esa instancia se ha brindado asesoría a sujetos que incurrieron en alguna agresión, con un impacto positivo en la disminución de la violencia en la región.

Basurto Acosta presidente fundador del Instituto, y el ingeniero Jesús Parra, delegado del Instituto en el estado de Durango, sostuvieron una reunión con el presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, doctor Manuel Valadez Diaz, en donde se abordaron temas relacionados con la violencia de género.

En el Senado de la República fue también presentada una propuesta para que se replique a nivel nacional, a fin de crear un ambiente sano e igualitario, empezando con promover la “masculinidad sana”, además de terapia para violentadores.

Además de Durango se prevé la apertura de nuevas sedes en Sinaloa y Aguascalientes en las próximas semanas.

El plan estratégico contempla tener presencia en todos los estados del país para consolidar una representación nacional que pueda influir en las políticas públicas federales.

Avances Legislativos

El Instituto ya trabaja de la mano con el Senado y legisladores locales como el Congreso de Tamaulipas, donde se analiza la creación de una ley específica para el Instituto del Hombre.

A nivel federal, se busca replicar y adaptar el proyecto que originalmente se presentó en el Congreso de Hidalgo. Los puntos medulares de esta iniciativa legislativa incluyen:

• Equidad de leyes real: Garantizar que el sistema jurídico trate con justicia tanto a hombres como a mujeres.

• Sanción a denuncias falsas: Establecer castigos para las denuncias falsas realizadas con perspectiva de género.

• Protección a la infancia: Velar por la seguridad y los derechos de los niños, evitando situaciones de discriminación.

DISCRIMINACIÓN A VARONES

Los representantes del Instituto señalaron su preocupación por casos de discriminación hacia los varones.

Mencionaron como ejemplo la existencia de instituciones exclusivas para niñas en otros estados, como la “Feminiteca” en Jalisco, argumentando que esto puede dejar en desventaja a los niños de secundaria.

“Sentimos que los hombres al día de hoy son o somos discriminados”, expresaron, reafirmando que su intención es que exista una atención equilibrada para ambos géneros y que se proteja, ante todo, el bienestar de la niñez.

Entre los servicios que ofrece destacan asesoría jurídica, orientación psicológica integral, promoción y cuidado de la salud mental, talleres para la educación, fomento de talleres, vinculación con instancias gubernamentales.

Además, brinda atención a padres en situación vulnerable y apoyo en materia de garantía de derechos humanos en el ejercicio de la masculinidad y equidad de género.