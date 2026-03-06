Incendio devasta decenas de negocios en la zona turística de Punta Zicatela, Oaxaca

Un incendio registrado durante la madrugada del viernes consumió decenas de establecimientos en la zona turística de Punta Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca, dejando severos daños materiales en uno de los corredores comerciales más visitados de la costa del Pacífico.

De acuerdo con reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, el siniestro comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada en una palapa ubicada cerca de la playa y se propagó rápidamente hacia otros negocios debido a la cercanía entre construcciones y al uso de techumbres de palma seca.

Las llamas alcanzaron restaurantes, cabañas, palapas y pequeños locales comerciales situados frente al mar. Reportes preliminares señalan que entre 60 y 70 establecimientos resultaron afectados o destruidos por el fuego, lo que representa pérdidas totales para muchos prestadores de servicios turísticos de la zona.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, bomberos, policías y voluntarios de la comunidad, quienes trabajaron durante varias horas para controlar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

Autoridades informaron que no se registraron personas fallecidas ni lesionadas, aunque algunas familias y trabajadores de los negocios tuvieron que ser evacuados de manera preventiva.

El presidente municipal de Santa María Colotepec, Román Valencia, indicó que el incendio dejó afectaciones importantes para comerciantes y prestadores de servicios turísticos que operaban en esta franja costera, considerada uno de los principales atractivos de Puerto Escondido.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del siniestro y se iniciaron investigaciones para esclarecer el origen del fuego, mientras personal de protección civil mantiene recorridos de evaluación en la zona para determinar el nivel total de daños.

Cabe recordar que Punta Zicatela forma parte del área turística de Puerto Escondido y es conocida por sus restaurantes, bares y espacios frente al mar, además de ser un punto frecuentado por visitantes nacionales y extranjeros que acuden a practicar surf o disfrutar de la playa.