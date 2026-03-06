Jalisco se posiciona como el estado no fronterizo líder en exportaciones

Jalisco se posiciona como líder en exportaciones

Durante la Mañanera del Pueblo de este viernes, la cual tuvo en Zapopan, Jalisco, el gobernador del estado Pablo Lemus, le dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y afirmo que su presencia es muy significativa. “Muestra una gran solidaridad con nuestro estado”.

Lemus también le dio la bienvenida al gabinete de seguridad; más temprano habían tenido una reunión con la Mesa de Seguridad, en donde se presentó distinta información de los índices delictivos y de como lo han logrado desde el primer día.

A continuación reconocer todo el apoyo que Sheinbaum le ha brindado a el estado, para después enfatizar en la relación interinstitucional que existe entre Jalisco y la Federación.

Además, añadió que el estado ha estado creciendo importantemente en materia económica; por primera vez Jalisco es el estado no fronterizo líder en exportaciones, se encuentran el el quinto lugar a nivel nacional.

“Nosotros hemos estado durante décadas enfocados en el sector tecnológico. En la industria electrónica somos los lideres en materia de semiconductores; 70% de los semiconductores de este país se diseñan y se producen en Jalisco”, explicó Lemus.

En cuanto al Centro de Diseño de Semiconductores; Lemus invitó a la presidenta a acompañarlos en unos meses a la inauguración. “Esto va a ser un detonante atreves de las patentes para que nuestros jóvenes puedan seguir diseñando, patentando y después vender estos diseños con el talente mexicano a la gran industria de telecomunicaciones y electrónica de todo el mundo”.

Por ello y con el objetivo de continuar creciendo en materia de la industria tecnológica, el gobernador expresó la importancia que tiene la Planta de Ciclo Combinado, de la cual la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha mostrado su apoyo.

“Quiero dejar muy en claro Presidenta, porque usted así lo dispuso también que esta Planta de Ciclo Combinado no va a tomar ni una sola gota del río Santiago para tranquilidad de la gente y del medio ambiente”.

Por otro lado, el proyecto de electromovilidad que va a ir desde el aeropuerto hacia la ciudad, estará listo en los últimos días de mayo. Una vez que pase el mundial, a razón de que la FIFA no les permite hacer más construcciones, van a comenzar los procesos de licitación para poder extender el proyecto hasta al municipio de El Salto y a Ixtlahuacán de los Membrillos.

Por último, Pablo Lemus expresó que el proyecto del tren México-Irapuato-León-Guadalajara es una maravilla y que van a trabajar para liberar todos los permisos de vía necesarios.