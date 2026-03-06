Lanza Ciudad de México campaña para reconocer a pioneras del futbol mexicano

El gobierno de la Ciudad de México, en los días previos al 8M y con el Mundial de futbol a unos meses, lanzó una campaña para reconocer el papel de las futbolistas pioneras del balonpié nacional.

Fotografías de María Luz Hernández, Elvira Aracén, Alicia La Lepe Vargas, Irma Chávez, Lourdes de la Rosa, Patricia Hernández, Sandra Tapia, Silvia Zaragoza y Yolanda Ramírez, todas ellas subcampeonas mundiales en el año 1971, forman parte del homenaje a quienes iniciaron lo que hoy se vive en una liga profesional que abarca todo el país.

En ese año, uno después del mundial varonil, esta generación de futbolistas “rompió barreras y desafió estereotipos al disputar el Torneo Internacional de Selecciones Femeniles, considerado el primer gran mundial de futbol femenil”, se lee en la campaña del gobierno capitalino.

Se recuerda aquel torneo que fue disputado con estadios llenos así como el talento y una pasión que abrió camino para las generaciones posteriores.

“Hoy, desde el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, reconocemos a esas pioneras que cambiaron el destino del futbol femenil y que nunca debieron permanecer en el olvido”, se lee en la documentación de respaldo de la campaña que lanza la ciudad previo al mundial, “en un año emblemático para la ciudad, rumbo al Mundial de Futbol 2026, reivindicamos su legado como lo que siempre han sido: campeonas de la historia y del futuro del deporte para las mujeres”.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que en la capital del país se reconoce los avances en los derechos de mujeres y niñas, sin perder de vista los retos que aún persisten, “la ciudad se presenta como un espacio donde la unión de las mujeres en distintos ámbitos ha permitido transformar narrativas y construir futuros más igualitarios”.

Entre las acciones que el gobierno de Clara Brugada destaca en este tema están el fortalecimiento del Sistema Público de Cuidados, la estrategia contra la violencia de género, la iluminación de calles para generar caminos más seguros y la recuperación de espacios públicos en colonias históricamente olvidadas.

También se impulsó la autonomía económica mediante capacitación, financiamiento y vinculación para mujeres emprendedoras; se promovió el deporte femenil y se reconoció a las pioneras que abrieron camino en el futbol; se respaldó la cultura hecha por mujeres y se garantizó su presencia en festivales, ferias y espacios públicos.

“El 8M es memoria y reconocimiento; honramos a las que abrieron camino, acompañamos a quienes hoy sostienen esta transformación y reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una ciudad donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras y con plenos derechos”, se señala.