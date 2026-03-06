Marina refuerza seguridad en puertos y aeropuertos rumbo al Mundial 2026

Raymundo Pedro Morales Ángeles

Raymundo Pedro Morales Ángeles de la Secretaría de Marina informó sobre las acciones que realizará para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la presentación se explicó que la Marina participará en tareas de vigilancia y protección en puertos, aeropuertos y zonas estratégicas del país para prevenir cualquier riesgo durante el desarrollo del torneo.

Las autoridades navales señalaron que su labor será identificar y mitigar posibles amenazas contra la población, el espacio aéreo y las aguas territoriales mexicanas.

Para cumplir con estas tareas se desplegará personal naval en diversas regiones del país

Uno de los principales puntos de vigilancia será el litoral del Golfo de México, donde la Marina tiene presencia en puertos estratégicos como Altamira y Tampico en Tamaulipas.

También se reforzará la seguridad en el estado de Veracruz y en Quintana Roo, entidades que cuentan con importantes puertos turísticos y comerciales.

Otra zona prioritaria será la región central del país, donde la Marina participa en la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En el litoral del Pacífico también se desplegarán elementos en los puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y Manzanillo, en Colima.

De acuerdo con la información presentada, actualmente se cuenta con 3 mil 741 elementos navales asignados a estas tareas.

Además, se sumarán 8 mil 500 elementos adicionales provenientes de distintos mandos navales, quienes apoyarán en los operativos de seguridad durante el Mundial.

Las autoridades destacaron que la participación de la Marina forma parte de un esfuerzo coordinado con otras dependencias federales y fuerzas de seguridad.

El objetivo es garantizar la protección de visitantes, deportistas, delegaciones internacionales y población en general durante el evento deportivo.

Asimismo, se explicó que la seguridad no solo se enfocará en las ciudades sede, sino también en rutas marítimas, puertos y aeropuertos que podrían ser utilizados por turistas y equipos internacionales.

Finalmente, la Secretaría de Marina reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades civiles para mantener la seguridad en el país durante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.