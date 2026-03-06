México necesita llegar a la revisión del T-MEC con certidumbre y enfoque humano, dice diputado Hace

CDMX — Ante el futuro del T-MEC y su revisión sexenal, el diputado Pedro Haces Barba subrayó que México necesita una postura técnica y procrecimiento, enfocada en que el tratado siga siendo un motor real de inversión, productividad y bienestar, sin convertirlo en un debate ideológico.

En el marco de la conversación creciente sobre el futuro del T-MEC y su revisión sexenal, Haces Barba subrayó que México necesita una postura técnica y procrecimiento, enfocada en que el tratado siga siendo un motor real de inversión, productividad y bienestar, sin convertirlo en un debate ideológico, por lo que enumeró las fortaleza del país.

1. El T-MEC no es un tema de coyuntura: es el marco que sostiene inversión, exportaciones y empleo formal.

2. La revisión 2026 debe fortalecer certidumbre para las empresas y proteger derechos laborales, sin generar shocks.

3. La competitividad hoy se gana con productividad: capacitación, tecnología y mejor organización del trabajo.

4. México debe llegar con una agenda propia: facilitar comercio, asegurar cumplimiento y atraer inversión de alto valor.

5. Si el objetivo es que el tratado beneficie a la gente, la discusión tiene que aterrizarse en empleo, salarios y formación.

Lo que está en juego

• México es una economía altamente integrada al comercio: en 2022 el comercio global de México alcanzó US$1.217 billones (≈ 78.5% del PIB), y el comercio con EE. UU. y Canadá representó US$778 mil millones (63.8% del total), un pico histórico.

• La integración comercial con Norteamérica ha crecido: de 2019 a 2022, el comercio de México con EE. UU. creció 27% y con Canadá 19.5%.

• En 2024, el comercio México–EE. UU. siguió aumentando: de enero a septiembre de 2024 creció 5.5% vs. el mismo periodo de 2023, alcanzando US$632,290 millones.

Pedro Haces considera que la revisión del T-MEC debe buscar tres cosas:

1) Certidumbre para inversión y empleo formal

Que el tratado siga atrayendo inversión productiva y genere empleo formal en cadenas de valor.

2) Productividad con enfoque humano

La discusión no puede quedarse en aranceles: debe incorporar capacitación, adopción tecnológica y mejor organización del trabajo.

3) Facilitación y cumplimiento sin politización

Reglas claras para exportar, supervisión laboral efectiva y un marco estable que evite incertidumbre.

4 acciones concretas

• Facilitación comercial: reducir fricciones en aduanas/logística para bajar costos y tiempos (competitividad real).

• Capacitación masiva alineada a inversión: formación técnica (mecatrónica/ robótica/IA industrial) conectada a nuevas plantas y obras.

• Estrategia laboral preventiva: fortalecer cumplimiento y diálogo empresatrabajadores para evitar controversias y proteger empleo.

• Agenda de nearshoring con contenido nacional: impulsar encadenamientos locales y proveedores mexicanos para capturar más valor.