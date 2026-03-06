¿Qué pasó en Punta Zicatela, Oaxaca? Saldo del gran incendio Durante la madrugada de este viernes se registró un fuerte incendio en Punta Zicatela, Oaxaca, afectando a comercios (Redes Sociales)

Durante la madrugada de este viernes se registró un fuerte incendio en Punta Zicatela, Oaxaca, afectando a comercios y restaurantes de la zona.

El incendio se registró en comercios tipo palapa en la colonia Punta Zicatela, Santa María Colotepec, en un tramo cercano a la playa, durante la madrugada de este viernes 6 de marzo.

Tras el reporte del incendio acudieron elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos, Policía Estatal, Policía Municipal, además de Protección Civil para controlar y sofocar el fuego.

¿Cuál fue el saldo oficial del incendio en Punta Zicatela, Oaxaca?

De acuerdo con Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, tras el incendio en Punta Zicatela no se reportaron personas lesionadas ni que hayan perdido la vida, siendo únicamente daños materiales.

Debido al material de los comercios, el fuego se propagó a palapas, cabañas y pequeños negocios de la zona, resultando en aproximadamente entre 60 y 70 establecimientos con pérdidas materiales.

Sobre esto, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz informó a los comerciantes y prestadores de servicios que se vieron afectados ya reciben acompañamiento por parte de las autoridades.

“La población de Punta Zicatela no está sola” escribió el gobernador en sus redes sociales.

Asimismo, la Secretaría de Protección Civil informó que continúan los recorridos en la zona para verificar y descartar riesgos adicionales, además de la evaluación de daños.

¿Qué provocó el incendio en Punta Zicatela?

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que se realizan las investigaciones a través de métodos científicos y peritajes especializados para determinar la causa del incendio en Punta Zicatela.

Sin embargo, se determinó tras los trabajos periciales que no se habían identificado indicios de aceleradores, combustibles ni de alguna sustancia que sugiera que el incendio pudo ser provocado.

Mientras que los resultados iniciales señalan que el incendio se pudo iniciar debido a una falla en la instalación eléctrica de un local comercial.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos recomienda a la población y a los prestadores de servicios reforzar las medidas de prevención como revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar conexiones improvisadas.

¿Es seguro viajar a Puerto Escondido tras el incendio en Punta Zicatela?

En un comunicado publicado por el Gobierno del Estado de Oaxaca, las autoridades confirmaron que las actividades turísticas en Punta Zicatela y sus alrededores se desarrollan de manera normal, por lo que es seguro viajar hacia esta zona.