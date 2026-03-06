Secretaría de Economía y autoridades estatales acuerdan impulsar inversiones en Morelos

En una reunión entre autoridades el estado de Morelos y empresarios de la entidad y el Comité Promotor de Inversiones de Morelos, el secretario Marcelo Ebrard acordó la llegada de inversiones productivas.

En el encuentro se destacaron las ventajas que ofrece Morelos en la inversión en diferentes sectores, por lo que se acordó trabajar de manera conjunta para acelerar la implementación de la inversiones en la entidad,incluyendo reuniones para acelerar y destrabar trámites y otros requerimientos.

En este sexenio, el estado cuenta con un portafolio de inversiones con egistro de proyectos por más de 2 mil 800 millones de dólares.

El secretario Ebrard reiteró que Morelos será por segundo año consecutivo la sede nacional de Innovafest, evento en el que se impulsa la innovación para el desarrollo económico.

Al encuentro asistieron veintinueve empresarios morelenses, el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, José Víctor Sánchez Trujillo, así como funcionarios de las secretarías de Economía y Medio Ambiente federales.