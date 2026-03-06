Sheinbaum afirma que en Jalisco la seguridad es prioridad tras muerte de El Mencho

Claudia Sheinbaum MEX6475. ZAPOPAN (MÉXICO), 06/03/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en el municipio de Zapopan en Jaisco (México). Sheinbaum expresó su confianza en que la cooperación bilateral con Estados Unidos se mantendrá tras la salida de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de la compleja relación que ambos países mantienen en temas de migración y seguridad. EFE/Francisco Guasco (Francisco Guasco/EFE)

“Estamos aquí no solo como hemos visitado distintos estados de la república, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado”, expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum el día 6 de marzo durante la Mañana del Pueblo que tuvo lugar en Zapopan, Jalisco.

Sheinbaum explicó que su Gobierno se encuentra trabajando con las autoridades estatales para garantizar la seguridad y la paz, 12 días después de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el ‘El Mencho’.

Durante su visita a la ciudad de Guadalajara, la mandataria destacó la coordinación con el Gobierno estatal y aseguró que la presencia de autoridades federales tiene el objetivo de enviar un mensaje de protección. Ya que esta urbe, va a ser una de las tres sedes mexicanas del Mundial de Fútbol en junio y lo ocurrido ha ocasionado preocupación acerca de las garantías de seguridad en la región.

Para poder encaminarse hacia dicho objetivo se van a sostener reuniones con el gabinete de seguridad y empresarios locales, además de participar en actividades relacionadas con proyectos educativos y de transporte.

“El día de hoy estamos aquí, vamos a después de la conferencia tener una reunión con empresarios de Jalisco con el gabinete de seguridad y después vamos a ir a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331 en El Salto y vamos a ir a dar una vueltita al tren ligero que se inauguró hace poco”, añadió.

Además, la presidenta también agradeció la coordinación con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y aseguró que en las últimas semanas se ha reforzado el trabajo conjunto entre autoridades.

“Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido pues desde el principio del Gobierno y particularmente en las últimas semanas ha habido una extraordinaria coordinación”, dijo.

La captura de Oseguera Cervantes es considerado uno de los golpes más relevantes en contra el crimen organizado en los últimos años. La respuesta ante esto por parte de miembros del cartel fue el desencadenamiento de la violencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de los operativos contra grupos criminales, entre octubre de 2024 y febrero de 2026 han sido detenidas 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco.

